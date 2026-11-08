Doce diseñadoras españolas reivindican el poder transformador del diseño en una exposición en Fráncfort

El diseño va mucho más allá de la creación de objetos. Tiene la capacidad de transformar nuestra forma de vivir, relacionarnos y afrontar los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. Esta es la premisa de "Diseñadoras. (Re)diseñando el mundo", una exposición del Instituto Cervantes que reúne el trabajo de doce diseñadoras de la escena contemporánea española y reivindica su papel en la construcción de un futuro diferente.

En un momentos histórico marcado por profundos cambios y desafíos globales, la muestra plantea la necesidad de superar los modelos existentes y explorar nuevas soluciones capaces de contribuir a una realidad más sostenible, inclusiva y humana. No se trata únicamente de mejorar lo que ya conocemos, sino de imaginar nuevas formas de hacer, producir y relacionarnos con nuestro entorno.

Uno de los paneles de la muestra | Instituto Cervantes

La propuesta invita a ampliar la mirada sobre el diseño y entenderlo como una disciplina dinámica, transversal y con capacidad para influir en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. Más allá de su dimensión estética o funcional, el diseño se presenta como una herramienta para identificar necesidades, aportar valor y responder a problemas complejos mediante la creatividad, la investigación y la innovación.

Desde esta perspectiva, diseñar significa intervenir en el origen de los problemas y no limitarse a corregir sus consecuencias. Supone comprender el contexto en el que surgen los desafíos, situar a las personas en el centro de los procesos creativos y desarrollar respuestas que tengan en cuenta tanto el bienestar individual como el colectivo. Una manera de entender la disciplina que convierte al diseño en un agente de transformación social.

Las doce creadoras seleccionadas comparten una mirada comprometida con el presente y el futuro. A través de sus diferentes lenguajes y propuestas, exploran nuevas posibilidades creativas y demuestran que la práctica del diseño puede contribuir a generar cambios significativos. Sus trabajos destacan por la recuperación de procesos artesanales, la experimentación con materiales y la atención a los criterios de sostenibilidad, así como por unos discursos artísticos que reivindican una relación más consciente y respetuosa con las personas y el medioambiente.

Otro conjunto de pequeños cuadros | Instituto Cervantes

La exposición pone también se detiene en la importancia de incorporar nuevas perspectivas al diseño contemporáneo, reconociendo la aportación de las mujeres a una disciplina que participa directamente en la configuración de nuestro entorno material y cultural. Sus proyectos muestran cómo la sensibilidad, el conocimiento de los materiales y el compromiso social pueden convertirse en herramientas para imaginar alternativas y dar forma a otros modelos de desarrollo.

Con Diseñadoras. (Re)diseñando el mundo, el Instituto Cervantes pone en valor el talento femenino español y la capacidad del diseño para abrir caminos hacia una sociedad más justa, sostenible e inclusiva. La iniciativa forma parte de la contribución de la institución a World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026, una cita internacional que sitúa el diseño en el centro del debate sobre cómo afrontar los retos actuales y construir el mundo del mañana.