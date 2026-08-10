Elena Bernardo visita Perú para conocer las necesidades de la colectividad española

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, ha concluido una visita institucional a Perú desarrollada entre los días 5 y 7 de agosto, durante la que mantuvo encuentros con representantes de la colectividad española y con responsables de los ámbitos laboral y asistencial.

El viaje, realizado después de su visita a Chile, tuvo entre sus principales objetivos conocer de primera mano la situación de los españoles residentes en Perú, reforzar la colaboración con las instituciones que prestan apoyo a los ciudadanos españoles en el país y evaluar las actuaciones destinadas a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según los datos del Registro de Matrícula Consular correspondientes a junio de 2026, más de 40.000 ciudadanos españoles residen en Perú, una de las principales comunidades españolas en América Latina.

Durante su estancia, Bernardo visitó el Centro Español del Perú, donde mantuvo un encuentro con miembros de la colectividad española y participó en un acto de reconocimiento a la entidad.

La visita permitió abordar las principales necesidades de la comunidad española y conocer el trabajo que desarrollan las organizaciones e instituciones que prestan servicios de apoyo y asistencia a los ciudadanos españoles residentes en el país.

La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha señalado que este tipo de visitas forman parte de su compromiso de mantener una relación cercana con las comunidades españolas fuera de España y de reforzar las políticas dirigidas a su atención y protección.

En este sentido, la Administración busca seguir impulsando las medidas de protección social, participación y retorno, así como aquellas destinadas a mejorar el bienestar de los españoles residentes en el exterior y mantener sus vínculos con España.