Emigración convoca el 7 de mayo una reunión extraordinaria de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Gallegas

La Secretaría Xeral da Emigración ha convocado, de forma extraordinaria, una reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Gallegas, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo de 2026.

Según la resolución firmada el 17 de abril, el encuentro se celebrará por videoconferencia, de acuerdo con la normativa vigente que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Gallegas, así como la legislación autonómica y estatal en materia de administración pública.

La convocatoria cuenta con la conformidad del presidente de la Xunta de Galicia y se enmarca en el desarrollo ordinario de los órganos de participación de la diáspora gallega.

La Comisión Delegada es el órgano encargado de canalizar el trabajo del Consejo de Comunidades Gallegas entre sesiones plenarias, abordando cuestiones relacionadas con la realidad de los gallegos en el exterior y la coordinación de políticas de emigración.