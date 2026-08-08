La emigración constituye en Argentina una nueva plataforma ciudadana para defender sus derechos

En Argentina se ha constituido legalmente la asociación civil plataforma ciudadana ‘Diáspora Española, Por Más Derechos, Memoria Democrática’, una iniciativa que nace con el objetivo de defender, consolidar y promover los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior, con especial atención a los descendientes de emigrantes y al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática.

La nueva plataforma, sin ánimo de lucro, pretende trabajar para que los españoles residentes fuera del país no sean considerados "ciudadanía española de segunda clase" y para fomentar la participación social, cultural y política de la diáspora. Entre sus objetivos figura también la defensa de la diversidad de géneros, identidades, creencias y tradiciones culturales, religiosas, artísticas, literarias y sociales.

La asociación contempla la organización de actividades culturales vinculadas a España, como proyecciones audiovisuales, representaciones teatrales, conferencias, seminarios, coloquios y actividades relacionadas con la música y los bailes tradicionales. Asimismo, pretende estrechar vínculos con otras asociaciones de migrantes y favorecer la cooperación entre colectivos.

Otro de los ámbitos prioritarios será la atención y asesoramiento a españoles residentes en el exterior en sus trámites administrativos, tanto para establecerse en los países de acogida como para facilitar un eventual retorno a España. La plataforma también anuncia campañas contra la discriminación y la xenofobia y una participación activa en los Consejos de Residentes Españoles (CRE).

Defensa de los derechos de la ciudadanía exterior

La organización ha expresado su respaldo a la Ley de Memoria Democrática y ha defendido el derecho a la nacionalidad española de sus beneficiarios. En este sentido, recuerda que el artículo 11 de la Constitución establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

La plataforma también reclama mejoras en el ejercicio del derecho al voto desde el exterior. Aunque considera garantizado constitucionalmente este derecho, plantea facilitar la participación mediante fórmulas como el voto presencial y sistemas telemáticos, además del voto por correo.

Asimismo, cuestiona cualquier criterio de "arraigo" que pueda limitar los derechos de los españoles nacidos en el extranjero o de quienes regresen a España, al considerar que la ciudadanía española debe mantener los mismos derechos con independencia del lugar de nacimiento o residencia.

La asociación ha mostrado además su preocupación ante las iniciativas que, a su juicio, puedan poner en cuestión las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática o dificultar la tramitación de nuevos expedientes.

Una implantación internacional

La plataforma nace en Argentina, aunque sus promotores señalan que ya cuenta con representación y colectivos vinculados en países como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela, México, Perú, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, además de España y otros países europeos.

Entre las entidades y colectivos que forman parte de la iniciativa figuran asociaciones de españoles y organizaciones vinculadas a la memoria democrática y a la defensa de los derechos de los migrantes.

La incorporación de jóvenes constituye también una de las prioridades recogidas en sus estatutos, que contemplan diferentes categorías de asociados, incluidos socios activos, vitalicios, honorarios, adherentes y menores de edad con autorización de sus representantes legales.

La financiación de la asociación procederá principalmente de las cuotas de sus integrantes, donaciones, subvenciones y otras actividades destinadas a obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

Con esta nueva plataforma, sus promotores aseguran que pretenden articular una red internacional de defensa de los derechos de la ciudadanía española en el exterior y convertir la participación en los CRE y la reivindicación de derechos en uno de sus principales ejes de actuación.