La plataforma Por Más Derechos acusa a PP y Vox de poner en riesgo los derechos de los españoles residentes en el exterior

La plataforma ciudadana Por Más Derechos, junto a sus consejeros y consejeras en los Consejos de Residentes Españoles (CRE), ha difundido un comunicado en el que critica las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y las propuestas de Vox sobre la Ley de Memoria Democrática y los derechos de los españoles residentes en el exterior.

La organización sostiene que la denominada "prioridad nacional", impulsada por Vox y vinculada a sus acuerdos con el PP en distintos territorios, supondría priorizar a los ciudadanos nacidos en España frente a los españoles nacidos en el extranjero en el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida y otros recursos públicos.

Según la plataforma, esta medida se articularía mediante criterios de "arraigo real, duradero y verificable", como los años de empadronamiento, la escolarización de los hijos o el historial de cotización, lo que, a su juicio, perjudicaría a los españoles retornados y limitaría el acceso a determinadas prestaciones durante sus primeros años de residencia.

El comunicado también condena las críticas realizadas por Feijóo a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y considera que tanto el PP como Vox cuestionan la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes y exiliados, así como su derecho al voto.

Asimismo, la plataforma denuncia la posibilidad de revisar o judicializar las concesiones de nacionalidad obtenidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, paralizar expedientes o incluso promover su derogación, medidas que considera un retroceso en los derechos de la ciudadanía española en el exterior.

Por Más Derechos sostiene además que la propuesta de eliminar el voto por correo para los españoles residentes fuera del país y otras iniciativas dirigidas al colectivo supondrían, en su opinión, un trato discriminatorio hacia quienes residen en el extranjero.

El comunicado concluye defendiendo la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de residencia, y reclama que se respeten tanto la Ley de Memoria Democrática como los mecanismos de participación política y los derechos sociales de la emigración y del colectivo retornado.