La Xunta garantiza su apoyo a la Irmandade Galega na Suíza

El secretario xeral da Emigraicón se reunió con la presidenta de la Irmandade Galega de Suiza

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha garantizado el apoyo de la Xunta de Galicia a la Irmandade Galega na Suíza, durante un encuentro de trabajo mantenido con su presidenta, Noemí F. Mera. La reunión sirvió para conocer directamente la situación de la colectividad gallega residente en este país y avanzar en nuevas líneas de colaboración.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron los principales retos y oportunidades de la comunidad gallega en Suíza, así como el papel que desempeñan las entidades gallegas en el exterior en la promoción de la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia.

Miranda puso en valor la labor desarrollada por la Irmandade Galega en Suíza como punto de encuentro y referencia para los gallegos residentes en el país, y su capacidad para mantener viva la identidad gallega lejos de la tierra de origen.

En este sentido, el responsable autonómico definió a las entidades de la diáspora como auténticas “embajadoras de la cultura gallega” y reiteró el compromiso del Gobierno gallego con la colectividad exterior.

Asimismo, recordó que la Xunta continuará estrechando los vínculos con la emigración a través de las distintas líneas incluidas en la Estratexia Galicia Retorna, el programa orientado a acompañar, apoyar y facilitar el retorno de los gallegos del exterior que deseen volver a Galicia.