"Emigrantas" lleva la memoria de las mujeres de la emigración gallega a los escaparates de A Coruña

El proyecto cultural "Memoria Migrante (en) Movemento", presentado por Galgo Espazo Cultural de A Coruña, llevará parte de los contenidos de la exposición "Emigrantas" a los escaparates de establecimientos del barrio de Agra do Orzán. La propuesta cuenta con la participación del Consello da Cultura Galega y busca visibilizar las experiencias y la memoria de las mujeres que protagonizaron la emigración gallega.

La exposición, promovida por el Consello da Cultura Galega e inaugurada en el Quiosco Alfonso de A Coruña, recupera las historias, vivencias y aportaciones de las mujeres gallegas en los procesos migratorios, incorporando la perspectiva de género a la memoria de la emigración.

Su presencia en los escaparates de establecimientos hosteleros vinculados a la población migrante permitirá trasladar el relato expositivo a espacios cotidianos y establecer un diálogo entre la emigración gallega de otras épocas y las experiencias de quienes han llegado a Galicia en la actualidad.

"Memoria Migrante (en) Movemento" nace, según explican sus organizadores, con el objetivo de humanizar las narrativas sobre las migraciones y promover discursos frente a la xenofobia, el racismo y la discriminación lingüística. El proyecto toma como referencia la propia historia de Agra do Orzán, un barrio configurado por movimientos migratorios: primero, con la llegada de población procedente del rural gallego durante los años sesenta y setenta y, posteriormente, con comunidades procedentes de América, Asia, África y Europa.

La iniciativa contempla además una programación cultural participativa, elaborada junto al colectivo migrante, que incluirá talleres, coloquios, presentaciones, exposiciones y encuentros comunitarios en torno a la memoria, la identidad, el arte y la cultura de paz.