Empresarios gallegos visitan la vinícola Alma Galiza en la ruta del vino de São Paulo

La AEGASP - Associação de Empresários Galegos do Estado de São Paulo visitó la Vinícola Alma Galiza, situada en la localidad de São Roque, en el interior del estado de São Paulo, dentro de la conocida ruta del vino de la región.

Instalaciones de la empresa | La Región Internacional

La visita tuvo lugar el pasado 5 de marzo y estuvo encabezada por el presidente de la asociación empresarial, Felipe Pousada Prado, acompañado por el cónsul general de España en São Paulo, Pablo Montesino-Espartero Velasco, así como por miembros de la colectividad española procedentes de São Paulo y Sorocaba.

Algunos de los vinos que comercializan en Alma Galiza | Alma Galiza

Durante el recorrido por la bodega, los asistentes conocieron el proyecto impulsado por su propietario, Leodir Ribeiro, que produce en el interior paulista diferentes vinos siguiendo modelos tradicionales de Galicia, entre ellos el conocido vino Albariño. El espacio busca recrear la esencia cultural gallega en Brasil, ofreciendo a los visitantes la sensación de encontrarse en un “recuncho” de Galicia en plena campiña paulista, bajo la protección simbólica del Santiago Apóstol.

A la visita también asistieron Luís Fernando Salmerón, representante de la Casa de España,Felipe II de Sorocaba, y João Paulo Simas, gerente general de Mundo Invista Asesoría, junto a otros miembros de la colectividad española.

El viñedo de Alma Galiza | La Región Internacional

Durante el encuentro se anunció además una importante iniciativa cultural. El presidente de AEGASP comunicó que la vinícola será el escenario de la celebración del Día de Galicia, el próximo 25 de julio, fecha dedicada al Apóstol Santiago. La jornada reunirá a la comunidad gallega para celebrar sus raíces entre viñedos, vinos y tradiciones que conectan la cultura gallega con Brasil.