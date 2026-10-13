España celebra su Fiesta Nacional en Montevideo con homenajes a Isabel la Católica y José Artigas

La Embajada de España en Uruguay conmemoró junto a la colectividad española la Fiesta Nacional de España con las tradicionales ofrendas florales ante los monumentos de Isabel la Católica y del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Los actos se celebraron durante la mañana del jueves 8 de octubre en Montevideo y sirvieron para renovar los vínculos históricos entre ambos países y reunir a representantes de la colectividad española residente en Uruguay.

La primera ceremonia tuvo lugar en la plaza España, frente al monumento dedicado a Isabel la Católica, situado junto al Río de la Plata. La escultura, realizada en bronce por el artista español José Luis Sánchez, fue inaugurada el 21 de septiembre de 1985 como símbolo de hermandad entre España y Uruguay, tras el final de la dictadura cívico-militar uruguaya y el retorno de la democracia.

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul, Juan Carlos Gafo, y el presidente de la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay, Jorge Torres, fueron los encargados de depositar la ofrenda floral. Posteriormente, Gafo y Torres intervinieron para recordar el significado de una tradición que cada año congrega a miembros de la comunidad española con motivo de la Fiesta Nacional.

Presencia de autoridades y representantes de la colectividad

Entre los asistentes se encontraban la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Isabel de Zulueta; la directora del Centro Cultural de España en Montevideo, Paula Olivares, y representantes de distintas instituciones españolas establecidas en el país.

Ofrenda Floral a Isabel la Católica | Galicia Aberta

También participaron el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, y la delegada del Gobierno gallego en Uruguay, Elvira Domínguez.

La presencia de representantes de las instituciones españolas y gallegas puso de relieve el papel de la colectividad en la conservación de los lazos culturales y sociales entre España y Uruguay, así como la colaboración entre las entidades de la emigración y las autoridades diplomáticas.

Homenaje al prócer uruguayo José Gervasio Artigas

Tras la ceremonia en la plaza España, los participantes se trasladaron a la plaza Independencia, donde se encuentra el monumento ecuestre a José Gervasio Artigas, levantado sobre el mausoleo que alberga sus restos.

En este segundo acto, el embajador Javier Salido y representantes del área de Protocolo de la Presidencia de la República de Uruguay rindieron homenaje al prócer nacional mediante una ofrenda floral."Agradecemos el acompañamiento de los representantes de la colectividad española, de la Cancillería y del cuerpo diplomático en la tradicional ofrenda floral al prócer José Gervasio Artigas con ocasión del Día de la Fiesta Nacional de España", publicaron desde la redes sociales de la embajada.