Los españoles residentes en el exterior superan los 3,2 millones en 2025

El número de españoles que residen fuera del país sigue creciendo y ya supera los 3,2 millones, según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, durante 2025 la cifra aumentó un 5,1 %, consolidando una tendencia al alza que confirma el peso cada vez mayor de la diáspora española.

El crecimiento tiene un claro protagonismo geográfico: América concentra el 60 % de los residentes en el exterior y lidera también el aumento de inscripciones. Países como Argentina y México encabezan este incremento, con 38.031 y 23.414 nuevos residentes españoles respectivamente, seguidos por Estados Unidos, con 15.679 más.

De hecho, Argentina se mantiene como el país con mayor número de españoles en el mundo, y alcanza ya los 543.000 residentes, seguido por Francia, Estados Unidos y México, todos ellos con comunidades muy consolidadas.

Uno de los datos más significativos es el perfil de estos nuevos inscritos: cuatro de cada cinco altas en 2025 corresponden a personas nacidas fuera de España, y más del 60 % ya nacieron en su actual país de residencia. Este fenómeno refleja el crecimiento de segundas y terceras generaciones de españoles en el exterior, y el proceso de nacionalización impulsad por la Ley de Memoria Democrática.

Por edades, el mayor incremento se da en población en edad activa, entre 16 y 64 años, lo que también apunta a una comunidad en expansión y con peso económico, junto a un notable aumento de menores.

Europa sigue siendo el principal destino para quienes nacieron en España, concentrando el 62 % de estos residentes, frente al 25,4 % que vive en América.

En conjunto, los datos reflejan una realidad cada vez más relevante: la de una comunidad española global en expansión, con raíces cada vez más asentadas fuera del país y un crecimiento que, año tras año, sigue marcando cifras récord al calor de la LMD.