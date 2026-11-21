Tras más de tres décadas bajo el marco de la Ley 8/1994, el Gobierno Vasco ultima la reforma de una normativa histórica para adaptarla a las realidades migratorias, digitales y sociales del siglo XXI. El nuevo texto busca conectar con decenas de miles de vascos que viven fuera del circuito tradicional de los centros vascos y sumar a quienes mantienen lazos culturales o profesionales sin tener ascendencia familiar.

Durante décadas, la relación institucional entre el País Vasco y su comunidad en el exterior ha pivotado casi exclusivamente en torno a las tradicionales Euskal Etxeak. Sin embargo, los datos demográficos evidencian que la realidad actual desborda ese modelo: mientras que unas 200 Euskal Etxeak agrupan a alrededor de 36.000 socios en 25 países, el censo de electores residentes ausentes (CERA) supera ya los 95.800 vascos repartidos en más de un centenar de países tras crecer en más de 15.000 personas en los últimos tres años.

Para dar respuesta a este escenario, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global ha impulsado el anteproyecto de la Ley de la Diáspora Vasca, una pieza fundamental dentro de la estrategia Euskadi Global.

"Una comunidad que late dentro y fuera de nuestros límites"

El propio Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido la necesidad de superar una visión meramente asistencial o nostálgica para convertir la presencia exterior en una palanca de futuro. "Queremos que la nueva ley contribuya a hacer de la diáspora un activo estratégico para la proyección exterior de nuestro país", señaló Pradales durante la presentación de las líneas maestras de la reforma, subrayando la apuesta por una diáspora "dinámica, que se renueve" y conecte a las nuevas generaciones con la emigración histórica.

En la misma línea, el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, ha destacado que las personas que viven fuera "son nuestros embajadores y la voz y los ojos de Euskadi en el mundo". Al presentar el borrador normativo, Caballero remarcó que el texto parte de "el reconocimiento de una comunidad que late y permanece viva tanto dentro como fuera de nuestros límites geográficos", y aseguró que el objetivo de esta ley es "volver a situar a Euskadi en la vanguardia" tras escuchar las demandas recogidas en el Plan Cuatrienal de Colectividades Vascas 2024-2027.

Las cuatro grandes novedades de la reforma

El anteproyecto introduce cambios jurídicos de calado respecto a la legislación de 1994:

La "diáspora por afinidad" (Affinity diaspora). Es uno de los conceptos más innovadores del texto. Por primera vez, la ley reconoce como parte de la comunidad exterior a personas que no tienen origen familiar ni ascendencia vasca, pero que mantienen un vínculo activo, cultural, académico, profesional o emocional con Euskadi (como estudiantes de euskera en el extranjero, investigadores o colaboradores).

Reconocimiento a las comunidades digitales. Además de respaldar a las históricas Euskal Etxeak —cuyo número el Ejecutivo aspira a seguir ampliando—, la norma otorga estatus jurídico a las redes y comunidades virtuales que agrupan a vascos en el exterior a través de entornos digitales, facilitando el encaje de perfiles más jóvenes y móviles.

Ampliación hasta la cuarta generación. El texto extiende el reconocimiento de la ciudadanía vasca en el exterior hasta el cuarto grado de descendencia (tataranietos de emigrantes vascos), fortaleciendo los lazos intergeneracionales con las comunidades históricas de América y Europa.

Ventanilla única y registro voluntario. Se crea un sistema de inscripción voluntaria y una ventanilla única de asistencia e información para ofrecer servicios personalizados sin depender de la pertenencia física a un centro vasco.

Recta final hacia el Parlamento Vasco

Tras recibir la aprobación previa del Lehendakari mediante decreto en mayo de 2026 y superar el periodo de audiencia pública en verano —donde tanto las Euskal Etxeak como la ciudadanía pudieron presentar alegaciones—, el texto ha pasado por el escrutinio de los órganos consultivos.

En su reciente dictamen preceptivo emitido este otoño, el Consejo Económico y Social (CES) Vasco ha valorado positivamente el enfoque abierto de la norma, recomendando "reforzar una concepción dinámica, plural y evolutiva de la cultura y la pertenencia vascas" que evite visiones homogéneas, al tiempo que ha pedido concretar en la propia ley algunos aspectos que el borrador remitía a futuros reglamentos.

Una vez incorporados estos últimos informes jurídicos y consultivos, el Consejo de Gobierno aprobará definitivamente el Proyecto de Ley para remitirlo al Parlamento Vasco, donde los grupos políticos debatirán su redacción final.