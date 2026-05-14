Exteriores no admite el recurso de ‘Españoles en el Mundo’ para la constituir el CRE de República Dominicana

En la imagen miembros de la candidatura "Españoles por el Mundo"

La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha inadmitido el recurso de alzada presentado por la candidatura “Españoles en el Mundo”, encabezada por Eduardo Pahino Torres, dentro del proceso electoral al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de República Dominicana.

La candidatura había solicitado la constitución del CRE dominicano y la supresión de la exigencia de alcanzar el 7% de los votos válidos emitidos, después de quedar como única lista concurrente tras la retirada de las candidaturas “Progreso Exterior” y “Renovación Española”.

La petición fue presentada el pasado 6 de mayo ante la Dirección General, después de que el Consulado General de España en Santo Domingo publicara el documento denominado “Actualización candidaturas”, comunicando que únicamente concurriría “Españoles en el Mundo” y que, en consecuencia, se aplicaría el artículo 21.4 de la Orden AEC/2172/2010, que regula el funcionamiento de los CRE.

Dicho artículo establece que cuando solo se presenta una candidatura, esta deberá obtener al menos el 7% de los votos válidos emitidos para que el Consejo pueda constituirse.

Sin embargo, la Dirección General considera que el documento publicado por el Consulado “no es una resolución administrativa” ni un acto susceptible de recurso, al entender que únicamente informaba de las renuncias presentadas y de la aplicación de la normativa vigente.

La resolución, firmada por la directora general Carolina de Manueles Álvarez, sostiene que el escrito recurrido “no crea, modifica o extingue la situación jurídica previa del interesado”, motivo por el que acuerda inadmitir el recurso de alzada.

Pese a ello, desde “Españoles en el Mundo” mantienen su posición favorable a la constitución del CRE de República Dominicana y cuestionan la obligación de alcanzar el mínimo del 7% en una elección en la que finalmente no existe competencia electoral tras la retirada de las otras dos listas inicialmente proclamadas.