Exteriores lanza en América Latina una campaña consular para prevenir la trata de mujeres con fines de explotación sexual
TRATA DE BLANCAS
La iniciativa, en colaboración con APRAMP, se difundirá a través de la red consular española en la región con el objetivo de informar, prevenir y alertar sobre las redes de trata que operan con destino a España.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto en marcha este lunes, 1 de junio, una campaña de sensibilización y prevención de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, centrada especialmente en mujeres y niñas en América Latina.
La iniciativa se desplegará a través de la red de consulados de España en la región, en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), una entidad especializada en la atención a víctimas de trata y explotación.
Según explica el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la lucha contra la trata de seres humanos constituye una prioridad del Gobierno y un eje fundamental de la acción exterior española, al tratarse de una grave vulneración de los derechos humanos.
La campaña se dirige a países de América Latina, una de las regiones donde se detecta una mayor incidencia de redes de trata con destino a España. Su objetivo es reforzar la prevención en origen, ofreciendo información clara y accesible sobre cómo operan estas redes y qué señales pueden indicar una situación de riesgo.
Entre las recomendaciones difundidas se incluye la importancia de no entregar documentación personal, verificar por escrito cualquier oferta de empleo o estudios, desconfiar de promesas de viaje inmediatas, proteger la información en redes sociales y mantener contacto permanente con personas de confianza.
El programa también busca mejorar la detección temprana de posibles casos de captación y ofrecer herramientas de autoprotección a mujeres potencialmente vulnerables ante redes de explotación.
La iniciativa se enmarca en la política exterior feminista del Gobierno de España y refuerza la cooperación con América Latina y con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la protección de víctimas.
Su lanzamiento coincide con la Conferencia sobre Política Exterior Feminista que se celebra en España los días 2 y 3 de junio, donde se abordarán estrategias internacionales para combatir la violencia de género y la explotación sexual en el contexto global.
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