La Federación de Centros Asturianos entrega la "Carabela" a la Sociedad Ovetense de Festejos

La Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) celebró un año más su asamblea y la entrega de la "Carabela", símbolo de la emigración asturiana, en un acto celebrado en la colegiata del Palacio de Revillagigedo, en Gijón.

Previamente, el Centro Asturiano de Oviedo acogió en el Club de Campo la reunión de la Junta Directiva de la FICA. El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y de la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Felgueroso.

Tras la reunión, los asistentes compartieron un almuerzo al que acudió, en representación del Centro Asturiano de Oviedo, su vicepresidente primero. El centro destacó su satisfacción por continuar siendo un punto de encuentro del movimiento asociativo asturiano y contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre Asturias y los Centros Asturianos repartidos por todo el mundo.

Reunión de la Junta Direcetiva de la FICA | FICA

Posteriormente, la actividad se trasladó a la colegiata del Palacio de Revillagigedo, donde tuvo lugar el acto de entrega de la Carabela. En esta edición, el reconocimiento fue concedido a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción de la cultura y las tradiciones asturianas.

La celebración reunió a más de 170 personas vinculadas a diferentes ámbitos de la sociedad asturiana. Entre los asistentes se encontraban representantes de la cultura, la política y los medios de comunicación del Principado, así como personas relacionadas con la emigración asturiana.

Celebración de Asamblea y entrega de la Carabela | FICA

También participaron representantes de los Centros y Casas de Asturias repartidos por distintos lugares de residencia, que mantienen vivo el vínculo con el Principado y trabajan en la difusión de su cultura, tradiciones e identidad fuera de Asturias.

La jornada permitió poner en valor la labor de estas entidades, que constituyen espacios de encuentro para los asturianos residentes fuera de la región y contribuyen a mantener los lazos con Asturias y a divulgar su patrimonio cultural.

Como cierre del acto, los asistentes pudieron disfrutar de la representación de la obra de microteatro "El Retorno", escrita por Luis Canela.

La jornada concluyó con el sonido de las gaitas y la interpretación del Himno de Asturias, poniendo el broche a una celebración marcada por el reconocimiento a la Sociedad Ovetense de Festejos y por el papel de la emigración en la difusión de la identidad asturiana.