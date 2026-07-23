Feijóo anuncia una reforma del Código Civil para acceder a la nacionalidad y avisa de que recurrirá la instrucción de la "ley de nietos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que su formación trabaja en una reforma del Código Civil tratando de buscar "un punto de equilibrio" entre los derechos y obligaciones de una persona a la que se le concede un pasaporte español, el arraigo y la "presencia afectiva y efectiva" del solicitante.

Según ha recalcado, se trata de una ley con la que "no se regalarán pasaportes" porque "el pasaporte hay que merecerlo". "No se regala la nacionalidad española, como no lo regala ningún país serio y responsable", ha abundado el presidente de los `populares`, quien ha evitado dar más detalles sobre el contenido de su propuesta.Asimismo ha reiterado que acudirá a los tribunales si el Gobierno no anula de oficio la instrucción que desarrolla la "ley de nietos".

Durante la rueda de prensa de balance del curso político, Feijóo explicó que los populares estudian una modificación de la legislación para buscar "un punto de equilibrio" entre los derechos y obligaciones que conlleva la nacionalidad española, teniendo en cuenta criterios como el arraigo y la "presencia afectiva y efectiva" de los solicitantes.

"El pasaporte hay que merecerlo", afirmó el líder del PP, quien sostuvo que su propuesta pretende evitar que la nacionalidad española se conceda de forma automática. No obstante, evitó avanzar el contenido concreto de la futura reforma.

Feijóo enmarcó esta iniciativa dentro de sus críticas a la política migratoria del Ejecutivo, que considera "insostenible". En este sentido, cuestionó tanto el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes como la aplicación de la denominada 'ley de nietos', al considerar que ambas medidas incrementan de forma excesiva el número de potenciales nuevos ciudadanos.

El presidente popular insistió en que su partido siempre ha defendido que los nietos de españoles puedan acceder a la nacionalidad si acreditan su vínculo familiar, pero sostuvo que la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática amplía ese derecho más allá de lo previsto en la norma.

A su juicio, dicha instrucción "reinterpreta" la ley y extiende el acceso a la nacionalidad a descendientes de generaciones posteriores, por lo que la considera "ilegal y nula de pleno derecho".

Por ello, el PP mantiene su petición para que el Ejecutivo deje sin efecto esa instrucción por la vía administrativa. Feijóo advirtió de que, si el Gobierno no accede a esa solicitud, su formación continuará explorando todas las vías jurídicas disponibles para impugnarla ante los tribunales.

El líder de la oposición defendió además que la nacionalidad constituye "el vínculo más importante que tiene un Estado con sus ciudadanos" y sostuvo que su concesión debe realizarse con criterios de seguridad jurídica, integración y capacidad del país para asumir el crecimiento de población.

En este sentido, aseguró que España "está dimensionada para atender a 47 o 48 millones de ciudadanos, pero no a 50 millones", y reclamó una política migratoria basada en el control de fronteras, el orden y la integración de quienes obtienen el derecho a residir y vivir en el país.