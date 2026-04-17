Galicia llevará sus Ferias de Empleo a Brasil en junio para conectar talento exterior y oportunidades laborales
FERIAS DE EMPLEO
Las citas tendrán lugar el 6 de junio en São Paulo y el 8 de junio en Salvador de Bahía, dos de los principales núcleos de población gallega en el país sudamericano.
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha anunciado la celebración de una nueva edición de las Ferias de Empleo de Galicia en Brasil, una iniciativa orientada a conectar el talento de la Galicia exterior con las oportunidades laborales en la comunidad.
Las citas tendrán lugar el 6 de junio en São Paulo y el 8 de junio en Salvador de Bahía, dos de los principales núcleos de población gallega en el país sudamericano.
Estas ferias se enmarcan en la estrategia de la Xunta para favorecer el retorno de la emigración y facilitar el acceso al mercado laboral gallego a quienes residen en el exterior. A través de estos encuentros, los participantes podrán conocer de primera mano las oportunidades profesionales existentes en Galicia, así como recibir información y apoyo para emprender un proyecto de vida en la comunidad.
Desde el Gobierno gallego destacan que se trata de una “oportunidad real” para aquellas personas que están valorando regresar, en un contexto en el que se refuerzan las políticas activas de empleo y retorno.
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