Galicia presenta su modelo de atracción de talento en un foro internacional en Ecuador

La Xunta ha llevado su modelo de atracción de talento al debate internacional sobre movilidad laboral en América Latina. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha participado en Quito en el foro El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina, organizado por el Gobierno de Ecuador y el Banco Mundial.

El encuentro ha reunido a responsables institucionales, organismos multilaterales y expertos de Europa y América Latina para analizar los retos y oportunidades en ámbitos como la formación en origen, la movilidad laboral y la captación de talento.

Durante su intervención en el panel sobre política migratoria y formación profesional, González expuso las claves del modelo gallego, que definió como una estrategia basada en una migración “controlada, segura y eficaz”, vinculada a las necesidades reales de las empresas y orientada a favorecer la integración sociolaboral. El conselleiro subrayó que este planteamiento tiene un doble objetivo: facilitar el retorno de la diáspora gallega y atraer profesionales cualificados de terceros países, especialmente de América Latina.

Además, el responsable autonómico destacó que este modelo resulta determinante para hacer frente a los retos demográficos de Galicia y para cubrir la demanda de mano de obra en sectores estratégicos.

José Gonzalez durante su intervención | Galicia Aberta

González también defendió la necesidad de que Galicia asuma cuanto antes las competencias en la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo, solicitadas al Estado, con el fin de reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo dirigidas a la población migrante.

En el ámbito de la cooperación internacional, el conselleiro puso en valor los acuerdos ya impulsados por la Xunta con países como Ecuador, Colombia, Honduras y Paraguay. Estos manifiestos de voluntad permiten articular procesos de contratación desde el origen, con la participación de administraciones y empresas, garantizando procedimientos ordenados y centrados en las personas.

La participación gallega en este foro internacional refuerza la proyección exterior de su modelo de gestión del talento y abre nuevas vías de colaboración con países latinoamericanos en materia de movilidad laboral y formación profesional.