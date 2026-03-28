Galicia teje alianzas en América Latina para atraer talento

La agenda institucional de la Xunta en Quito no ha sido una visita más. Ha sido, en buena medida, la escenificación de una estrategia a medio y largo plazo: convertir a Galicia en un territorio capaz de atraer talento internacional de forma ordenada, conectando directamente la llegada de trabajadores con las necesidades reales de sus empresas.

Al frente de esta misión, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participó en el foro internacional sobre movilidad laboral organizado por el Gobierno ecuatoriano y el Banco Mundial. Un espacio de reflexión, pero también de acción, donde Galicia ha querido posicionarse como un actor activo en el debate global sobre migración y empleo.

Más allá de las intervenciones públicas, el núcleo del viaje se ha desarrollado en los encuentros bilaterales. González mantuvo reuniones con el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga Saldanha, y con responsables institucionales de Ecuador, Colombia y República Dominicana. Entre ellos, la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, o representantes de los ministerios de Trabajo y Exteriores de los distintos países.

En esas reuniones se fue dibujando un modelo compartido, el avanzar hacia una migración laboral planificada, segura y beneficiosa para ambas partes. Galicia plantea un sistema en el que las empresas puedan identificar sus necesidades de contratación y trasladarlas directamente a los países de origen, con procesos acompañados desde el inicio por las administraciones implicadas. El objetivo es evitar la improvisación y apostar por itinerarios de inserción laboral reales y sostenibles.

En ese sentido, el conselleiro recordó que ya existe un marco de colaboración con países como Colombia, Honduras, Ecuador y Paraguay, a través de un manifiesto de voluntades que sienta las bases para la cooperación en empleo, formación y captación de talento exterior. Un acuerdo que, según avanzó, podría ampliarse próximamente a República Dominicana.

El conselleiro de Emprego durante uno de los encuentros | Galicia Aberta

Pero el viaje también ha servido para afianzar el modelo gallego de atracción de talento, basado en dos pilares. Por un lado, el retorno de la diáspora gallega repartida por el mundo; por otro, la incorporación de profesionales extranjeros en aquellos sectores donde la falta de mano de obra es más acusada. Todo ello, vinculado a un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y las dificultades para cubrir determinados perfiles.

En este sentido, González se refirió a la importancia de coordinar estos procesos con el cuerpo diplomático y las administraciones de origen, de forma que se garantice un equilibrio entre oportunidades laborales y derechos de las personas trabajadoras. “Se trata de construir un sistema que funcione para todos”, vino a trasladar en sus diferentes intervenciones.

Otro de los elementos estratégicos que sobrevoló la visita fue la futura gestión por parte de Galicia de las autorizaciones iniciales de trabajo, una competencia ya solicitada al Gobierno central. De materializarse, permitiría agilizar los procedimientos y dar un impulso definitivo al plan de captación de talento exterior.

La participación en este foro internacional no solo ha servido para abrir nuevas vías de cooperación, sino también para reforzar la proyección exterior de Galicia. En un escenario global donde la movilidad laboral gana peso, la comunidad busca posicionarse como un territorio preparado para acoger talento, generar oportunidades y establecer alianzas duraderas.