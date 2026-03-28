Hay gente que solo sabe vivir molestando

Invasiones Díaz

Yolanda Díaz y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, en los Mestre Mateo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no trabaja. Desde que decidió que no se presentaría a una candidatura para La Moncloa –que es como si yo me postulo a Miss España-, se pasa el día de fiesta y casi mejor, que ahí causa menos destrozos. Le gustan las galas de cine. A los Oscars se fue a todo trapo, pa’ lo que le queda en el convento. Y esta semana se dejó ver en Lugo en los Mestre Mateo. Fotos con actores guapos, postureo, y abundante mamoneo. Pero pasan los años y sigue inquietándome esa forma suya de abordar a los de sexo contrario, tan próxima, tan inmediata, que hace retroceder hasta a los hombros más poderosos, por el pudor de la buena educación; pánico le tengo a su perfil, que es de las que toca la solapa contraria mientras te habla, que si te descuidas te la plancha con la mano, como el borracho que desconoce la sanísima virtud de corra el aire al comunicarse con ajenos, en la cola del baño de cualquier discoteca. Qué cercanías, ministra, deje respirar, buena mujer, que le escuchamos igual, pero que corra el aire.

Periodistas a tortas

Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo en Madrid.

Una vieja y divertida amistad une a Cristiano Ronaldo, y al periodista de El Chiringuito Edu Aguirre. Hace unos días se reunieron en Madrid para comer en familia en un conocido restaurante. Edu está emocionado con su participación en la Velada de Ibai Llanos, el 25 de julio en La Cartuja, Sevilla. Me coge un poco mayor todo esto, pero al parecer su papel consiste en darse de bofetadas con el periodista argentino Gastón Edul, que también está feliz de poder tentarle los morros al español. Edu se está preparando con un entrenamiento intensivo ante lo que dice que es el reto más importante de su vida; Ronaldo le ha dado buenos consejos. Lástima que todo eso no existiera en la época del duelo de titanes en la radio deportiva, con José María García y José Ramón de la Morena, qué buenos mandobles serían aquellos.

La que tuvo

Los actores Carlos Santos y Kira Miró en la presentación de la película “Solos”.

Hay algo más que el éxito de “Torrente Presidente” y el tostón habitual que representa Almodóvar, a quien Santiago Segura le ha dado un repaso en taquilla del que muy difícilmente se recuperará. Hay algo más y es “Solos”, película de Guillermo de los Ríos protagonizada por Carlos Santos y Kira Miró. Se ha presentado esta semana en Madrid y, si soy sincero, no sé lo que han dicho los actores, ni de qué va la película. Y es que he caído abstraído una vez más a la imponente presencia de Kira Miró, y a la manera en que bien avanzados los 40 logran ser siempre el imán que atrae toda la belleza de la sala. Qué infinitud la de Kira.

Retiero forzoso

Alejandra Rubio llega a un restaurante.

Y ya que hablamos de guapas, ocupémonos de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos acaba de anunciar que se retira una temporada de la televisión y los focos mediáticos: “Me voy a retirar un tiempo, hay veces que esto no me compensa”. Entristece pensar que no es una decisión del todo voluntaria, que es la consecuencia del aluvión de críticas que ha recibido al anunciar en “¡De viernes!” que está embarazada de su segundo hijo. Alejandra es la pareja de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Y ha sido precisamente la célebre actriz y modelo, que algo sabe de inquinas y televisiones, la que ha aplaudido su decisión: “Es la mejor que ha tomado en su vida”. Dejen en paz a la gente.