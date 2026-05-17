García Lorca y Buenos Aires: Un idilio de duende y tango

Hay fechas que funcionan como bisagras en la memoria de una ciudad. El viernes 13 de octubre de 1933, cuando el trasatlántico Conte Grande asomó su silueta en el Puerto de Buenos Aires, no solo traía a bordo a un dramaturgo de éxito, desembarcaba una sensibilidad que Buenos Aires estaba lista para devorar y, a la vez, consagrar. El diario La Nación, con esa sobriedad analítica de la época, lo saludaba desde sus páginas como un exponente de la literatura "moderna e inquieta", poseedor de un pensamiento con "entraña de tierra y de raza". Pero Federico García Lorca, lejos de la pose del intelectual consagrado, se dejaba arrastrar por la inmensidad misteriosa del Río de la Plata. Aturdido por el afecto de sus amigos y el reencuentro con sus tíos Francisco y María, confesaba con una honestidad casi infantil: "Perdónenme ustedes. Es que yo, cuando viajo, no sé quién soy... uno, aturdido... se deja llevar".

Federico y Avenida de Mayo. Dibujo de Horacio Spinetto | Cedida

Para Federico, este arribo era también un respiro frente a la España de 1933, una nación donde los cambios de gobernadores civiles y las tensiones de las coaliciones de derecha presagiaban tormentas. Dejaba atrás una Granada donde, según sus propias palabras, todo es pequeño y se mira al mundo a través de la celosía, para encontrarse con la magnificencia de una Buenos Aires que se le antojó una revelación. Lo que se proyectó como una escala técnica de pocas semanas se estiró hasta los seis meses, atrapado por el "dramático latido" de una urbe que lo fascinaba. Instalado en la habitación 704 del Hotel Castelar, Federico comparaba la llanura porteña con la soberbia de Nueva York. Entendió, con la rapidez del poeta, que en estas orillas el río es un espacio de libertad colectiva: "en Buenos Aires hay río para todos, y todos se asoman a él para quitarse el orgullo".

Lorca recitando durante su visita al país. | Cedida

La verdadera magia ocurría en el encuentro cuerpo a cuerpo con el público y con la vibrante comunidad española residente. Sus conferencias en Amigos del Arte —especialmente la mítica "Teoría y juego del duende"— no fueron disertaciones, sino actos de prestidigitación poética donde el auditorio quedaba "electrizado" ante ese hombre que encarnaba el misterio de la creación. Esta resonancia emocional no solo le dio la independencia económica que su tierra natal le retaceaba, sino que consolidó su nombre impulsado por el éxito de Bodas de sangre.

La placa conmemorativa de la habitación 704 del Hotel Castelar | Cedida

Hay una postal invisible que sobrevive en la memoria: la de Federico sentado al piano tocando coplas y Carlos Gardel cantando para él, en un intercambio de admiración mutua entre dos grandes. Según el testimonio original de César Tiempo, quien propició aquel abrazo en 1933, y las posteriores ratificaciones del periodista Edmundo Guibourg en la década del setenta y de Ben Molar, este cruce fue la síntesis perfecta de la vanguardia y el sentimiento popular. Esta resonancia, que el biógrafo Ian Gibson elevaría a la categoría de hecho histórico documental hacia 1985, demuestra que en las madrugadas de la Avenida de Mayo, Lorca no era un extranjero; era el alma de una bohemia compartida con Pablo Neruda, Victoria Ocampo y Alfonsina Storni.

Federico y su popularidad porteña. Collage de Horacio Spinetto | Cedida

Federico se marchó en marzo de 1934 expresando: "Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original en medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina." Su partida fue el regreso a una España que pronto se volvería trágica, pero para el migrante, para el hijo de españoles que aún hoy camina por la Avenida de Mayo, Lorca sigue siendo el símbolo de ese puente indestructible. Federico demostró que Buenos Aires es, y será siempre, esa "segunda casa" donde el acento español y el alma porteña se funden en un solo abrazo de cultura y memoria.