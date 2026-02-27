La Generalitat asegura que está impulsando medidas para facilitar el voto de los catalanes en el exterior

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha anunciado esta semana que su departamento está desarrollando un conjunto de medidas destinadas a mejorar el acceso al voto de los catalanes residentes en el extranjero, dentro de las competencias autonómicas.

Durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, Duch respondió a una pregunta del diputado Oriol López (ERC) y detalló que las iniciativas se centran en una comunicación más clara y accesible, mayor transparencia en los procedimientos y resultados, así como en la mejora del sistema de reembolso de los gastos asociados al voto exterior y en actuaciones de difusión para informar mejor a los ciudadanos.

El conseller destacó que, según una encuesta realizada por la Generalitat entre los votantes en el exterior, los principales obstáculos para ejercer su derecho fueron no recibir la documentación a tiempo, percepciones de complejidad del procedimiento, problemas de inscripción en los centros de residentes y el coste del voto por correo, que corre a cargo del votante.

Duch subrayó la necesidad de establecer un procedimiento más ágil y accesible para garantizar que los catalanes en el extranjero puedan participar plenamente en los procesos electorales. Además, recordó que existe una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en trámite relacionada con la mejora de este procedimiento.

Con estas medidas, la Generalitat busca reducir las barreras que han limitado históricamente la participación electoral de los catalanes residentes fuera del país y asegurar un acceso más justo y transparente al voto.