Guadalupe Moya, Fallera Mayor del Centro Valenciano de San Juan: “Sentir las Fallas aquí en Valencia es algo único”

La presencia de los Centros Valencianos en el Exterior está teniendo un papel destacado en las celebraciones de las Fallas de Valencia. Alrededor de 200 representantes de 15 entidades, llegados desde distintos países participan estos días en los actos mas importantes - todos lo son - , llevando consigo tradiciones que mantienen vivas, generación tras generación a miles de kilómetros.

Es el caso del Centro Valenciano de San Juan, en Argentina, cuya fallera mayor, Guadalupe Moya Guzmán, está viviendo estos días una experiencia que define como “muy emocionante y llena de orgullo”. Para ella, poder representar a su comunidad en el lugar donde nació la fiesta supone un momento especialmente significativo.

“Sentir las Fallas aquí en Valencia es algo único, porque es el lugar donde nació todo”, explica, al tiempo que destaca la importancia de “traer un pedacito de San Juan” hasta la ciudad. Una vivencia que, asegura, siempre llevará consigo como símbolo del esfuerzo por mantener las raíces desde el exterior.

Posando con el presidente del Centro San Juan | La Región Internacional

Moya asegura que las Fallas fuera de España se celebran “con mucho cariño e ilusión”, como una forma de preservar la identidad cultural valenciana. Sin embargo, reconoce que vivirlas en Valencia permite comprender realmente la magnitud de la fiesta. "Todo es una experiencia muy intensa y muy emocionante, que me permite entender cada vez más lo que significan realmente las Fallas", afirma.

Entre los actos más destacados, la fallera pone el acento en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, uno de los momentos más esperados y emotivos."Desfilar junto a todas las falleras, con los trajes y ofreciendo las flores a la Virgen, para formar su manto, es algo que se vive con mucha emoción y, por supuesto, con respeto. Y bueno, para mí significa también, por supuesto, representar a toda la comunidad valenciana, del centro valenciano de San Juan, en un momento tan especial", concluye.