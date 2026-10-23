El Gobierno aprueba la subida salarial del 1,5 % para 2026 del personal laboral español en el exterior

El Gobierno ha aprobado la actualización salarial de 2026 para el personal laboral español en el exterior (PLEX), con una subida del 1,5 % que llega con diez meses de retraso. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) firmó esta semana el acuerdo de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior, que afecta a alrededor de 5.000 trabajadores en distintos países.

A este incremento se sumará otro 0,5 % vinculado a la inflación, cuya aplicación está prevista para el primer trimestre de 2027. CSIF lamenta la demora de la Administración y atribuye la aprobación del acuerdo a la presión ejercida por el sindicato, mayoritario tras las últimas elecciones de personal.

La organización sindical reclama además que la subida salarial correspondiente a 2027, fijada en un 4,5 %, se apruebe antes de las próximas elecciones generales. El objetivo, según CSIF, es evitar que se repitan los retrasos en la aplicación de las mejoras retributivas al colectivo que trabaja fuera de España.

Durante la firma también se acordó constituir, antes del 31 de enero de 2027, un grupo de trabajo para estudiar y analizar un nuevo mecanismo de actualización de las retribuciones del personal laboral en el exterior. CSIF pide, asimismo, desarrollar el acuerdo de 2008, que incluye cuestiones como la carrera profesional y la revisión salarial teniendo en cuenta la situación económica de cada país.

CSIF reclama más recursos para los consulados

Otro de los asuntos que denuncian es la situación de los consulados españoles, especialmente en Latinoamérica, donde CSIF denuncia una sobrecarga de trabajo debido al elevado número de solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

El sindicato reclama un refuerzo de las plantillas consulares y pide que se respete la independencia profesional de los empleados públicos, sin presiones políticas en la aplicación de la normativa. También exige un reconocimiento económico por el esfuerzo extraordinario que, según señala, están realizando los trabajadores para atender la demanda.

Por último, CSIF solicita la recolocación del personal laboral de la Oficina de Información en Moscú en otros departamentos de la Administración, tras el cierre de la oficina como consecuencia de la guerra en Ucrania. La organización rechaza la propuesta de rescindir los contratos de estos trabajadores y defiende que se busquen alternativas para mantener sus puestos de trabajo.