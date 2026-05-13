El Gobierno dedica casi 5 millones a la asistencia sanitaria de la colectividad de Venezuela

El Gobierno ha aprobado una partida de 4,9 millones de euros destinada a financiar la asistencia sanitaria a los españoles que residen en Venezuela y que no cuentan con cobertura médica suficiente o carecen de ella. La medida estará vigente entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), del pasado 11 de mayo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, que dirige Pilar Cancela, canalizará esta ayuda a través de un convenio firmado con la Fundación España Salud.

El acuerdo contempla distintos niveles de atención sanitaria. La atención primaria será prestada mediante recursos propios de la fundación y personal médico contratado específicamente para este programa. La atención especializada se ofrecerá a través de médicos, clínicas privadas y proveedores vinculados a España Salud, mientras que las intervenciones quirúrgicas se realizarán en centros privados aún pendientes de concretar.

La subvención establece una cuantía mensual de 108,34 euros por beneficiario, lo que supone 1.300,08 euros anuales por persona. En total, el Ejecutivo destinará 4.935.103,68 euros para cubrir las necesidades sanitarias de los 3.796 beneficiarios previstos durante el próximo año.