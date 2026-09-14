El gobierno de España carga contra el Supremo por suspender la ley de nietos: Son "salvapatrias" al dictado de Aznar

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha calificado de "salvajada" y "atropello democrático" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las casi 400.000 personas que en los últimos meses han accedido a la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos.

"Hay jueces que son salvapatrias" y están "haciendo lo imposible para derrocar al gobierno", ha dicho ante las cámaras de TVE, para vincular sus decisiones con criterios políticos.

"A mí no me va a sacar nadie de la cabeza el grito de Aznar de quien pueda hacer que haga", ha incidido, sin dejar de denunciar que en la judicatura hay "lobos solitarios" que atienden la llamada del expresidente del gobierno.

Además, ha negado que el voto de la emigración beneficie a su partido, a pesar de que los buenos resultados cosechados por el PSOE en el exterior en las últimas elecciones han sucedido en un contexto de desplome del voto socialista en territorio nacional.

¿Altera el resultado?

Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía han sido los últimos territorios en los que se han puesto urnas, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. En todas ellas se ha impuesto el PP frente a un PSOE en su suelo histórico salvo en el caso de Castilla.

El resultado entre los residentes en el extranjero dibujó, sin embargo, un mapa completamente distinto. El PSOE ganó el voto CERA en las cuatro comunidades, incluso arrebatando a los populares de Andalucía la primera posición que habían conseguido en el exterior en 2022. En las otras tres comunidades, los socialistas lograron ampliar la ventaja.

Todo ello, en un contexto de aumento de votantes en el exterior. La participación aumentó con especial intensidad en Andalucía y Castilla y León, donde el número de sufragios creció un 182% y un 290%, respectivamente. En Aragón avanzó un 16%, mientras que Extremadura fue la excepción, con un descenso de casi el 6% pese al crecimiento del censo.