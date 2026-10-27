Hazte Oír pide al Supremo que extienda la suspensión del voto por la "ley de nietos" a los hijos mayores de edad de los beneficiarios

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal Supremo que extienda la suspensión cautelar del derecho de voto vinculada a la Ley de Nietos a los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de esta norma, siempre que cumplan los requisitos para ejercer el sufragio y figuren en el censo electoral correspondiente.

En un escrito dirigido al alto tribunal, la organización pide que se requiera a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral el desglose de las inscripciones de estas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con el objetivo de identificarlas y determinar el alcance de la medida cautelar de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

Hazte Oír fundamenta su petición en el auto dictado en septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de quienes no acreditaran su condición de exiliado, al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Según recuerda la asociación, el tribunal apreció entonces "un peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

La organización sostiene que ese riesgo también existiría en el caso de los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la norma, si reúnen los requisitos legales para votar y están inscritos en el censo aplicable a las elecciones.

Reclama una decisión urgente

En su escrito, Hazte Oír advierte de que, si estas inscripciones continúan produciendo efectos sin haber sido identificadas, una eventual resolución judicial que ordene separar las altas derivadas de la Ley de Nietos podría no alcanzar a quienes ya hubieran votado en las elecciones del 29 de noviembre.

Por ello, la asociación reclama que la solicitud se tramite con especial urgencia. Argumenta que el Gobierno debe entregar esta semana la relación nominal de los beneficiarios afectados por la medida cautelar y considera que la identificación de sus hijos debería incorporarse a esas actuaciones.

La petición plantea, en concreto, que el Supremo identifique a estas personas y extienda a ellas "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción en el CERA en el proceso electoral convocado" para el próximo 29 de noviembre.