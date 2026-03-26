El Instituto Cervantes homenajeó en México al poeta Jaime Sabines en su centenario

El Instituto Cervantes rindió homenaje en México al poeta Jaime Sabines con motivo del centenario de su nacimiento, en un encuentro celebrado el 26 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital mexicana.

El acto, organizado junto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA), reunió a destacados escritores y representantes institucionales para recordar la figura del autor chiapaneco, uno de los grandes referentes de la poesía mexicana del siglo XX.

El director del Cervantes, Luis García Montero, participó en el homenaje con una intervención en la que evocó la trayectoria y el legado de Sabines. Previamente, también intervino en el denominado “Diálogo Magistral”, junto a autores como Marcos Antonio Campos, Silvia Tomasa y Efraín Bartolomé.

La jornada incluyó además un “Diálogo Intergeneracional” en el que participaron poetas y artistas de distintos territorios de México, así como un acto solemne de clausura a cargo del poeta Mario Bojórquez. Entre los asistentes figuraron autoridades como Ricardo Monreal, familiares del escritor y representantes de las entidades colaboradoras.

Este homenaje se enmarcó en la colaboración cultural entre el Instituto Cervantes y la Cámara de Diputados mexicana, que mantienen un convenio firmado en 2024 para impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito artístico y literario.

Un día antes, García Montero participó en otro acto conmemorativo en Chiapas, donde se proyectó una lectura del poema La luna a cargo del cantautor Joan Manuel Serrat, grabada en la Caja de las Letras del Cervantes. El encuentro incluyó también una conversación sobre la obra y la influencia de Sabines.

Considerado uno de los poetas más influyentes de México, Sabines destacó por una escritura directa, coloquial y profundamente humana, con obras como Tarumba o Diario semanario y poemas en prosa, que lo consolidaron como una voz esencial de la literatura en español.