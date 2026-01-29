El Instituto Elcano advierte: España afronta 2026 en un mundo más duro, fragmentado y con menos reglas

El Real Instituto Elcano ha publicado la decimocuarta edición de su informe anual "España en el mundo", un documento de referencia que analiza el escenario internacional y los principales retos de la política exterior española de cara a 2026. La conclusión principal es contundente: España se mueve en un contexto global cada vez más adverso, marcado por la rivalidad entre grandes potencias, el debilitamiento del vínculo euroatlántico y una creciente normalización de la política de fuerza.

El informe señala que el sistema internacional ha dejado atrás la lógica de la cooperación para adentrarse en una etapa dominada por la coerción económica, la fragmentación geopolítica y alianzas cada vez más transaccionales. En este escenario, ni Estados Unidos ni China ejercen un liderazgo capaz de sostener reglas compartidas, mientras Europa aparece desorientada y presionada para elegir entre autonomía estratégica o subordinación.

Para España, el documento identifica seis frentes críticos que marcarán su acción exterior en 2026. Entre ellos, la guerra de Ucrania, donde un eventual alto el fuego no reduciría la necesidad de apoyo ni el aumento del gasto en defensa; la compleja relación con Estados Unidos y China, que se medirá por su contribución real a la autonomía estratégica europea; y la obligación de asumir un papel más activo como gran Estado miembro dentro de la Unión Europea.

El informe también señala que España deberá concretar su protagonismo reciente en el llamado “sur global”, especialmente en financiación al desarrollo y en su posición sobre Gaza, así como gestionar su influencia en América Latina en un contexto marcado por la crisis venezolana y el retraso del acuerdo UE-Mercosur. Todo ello sin perder de vista un desafío interno clave: la polarización política, que el Instituto identifica como uno de los factores que más limita la credibilidad y eficacia de la política exterior española.

Pese a un panorama internacional sombrío, el Real Instituto Elcano afirma que España ha logrado en 2025 evitar un deterioro significativo de su posición exterior, apoyada en un sólido crecimiento económico y una proyección internacional estable. Sin embargo, advierte de que mantener esa posición exigirá más claridad estratégica, mayor ambición europea y la capacidad de resistir la tentación del “vasallaje” en un mundo de bloques.

La publicación, que coincide con el 25 aniversario del Instituto, aprovecha para mirar atrás, evaluar la evolución de España en el mundo desde 2001 y plantear una reflexión de largo plazo hasta 2050. El mensaje final es claro: el tablero global ha cambiado, el fatalismo no es una opción y comprender el nuevo orden internacional será clave para que España no pierda margen de decisión en los próximos años.