La inversión extranjera en Andalucía alcanzó en 2025 su máximo histórico

La inversión extranjera en Andalucía alcanzó los 1.090,8 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 76,8% y el máximo histórico registrado desde 2010, según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores. La cifra contrasta con la evolución del conjunto de España, donde la inversión extranjera cayó un 27,5% en el mismo periodo.

El comportamiento más destacado se produjo en el tercer trimestre de 2025, cuando Andalucía captó 684 millones de euros de inversión extranjera productiva, lo que supone un crecimiento interanual del 302%, cuadruplicando la cifra del mismo trimestre del año anterior. Este aumento triplica el crecimiento medio nacional, situado en el 119,3%, y sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma líder en captación de inversión extranjera en ese trimestre.

En términos absolutos, Andalucía fue la segunda comunidad autónoma en la que más creció la inversión extranjera productiva entre enero y septiembre, con 474 millones de euros adicionales, consolidándose como uno de los principales polos de atracción de proyectos internacionales de carácter productivo.

Aumento de la inversión andaluza en el exterior

Paralelamente, la inversión andaluza productiva en el exterior también mostró una evolución positiva, al situarse en 43,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 17,1% más que en el mismo periodo de 2024. Este crecimiento se produce en un contexto de fuerte retroceso a nivel nacional, donde la inversión española en el exterior descendió un 54,6%.

Como resultado, Andalucía presenta hasta septiembre una posición receptora neta de capital productivo del exterior de 1.047,3 millones de euros, al captar del extranjero una cantidad muy superior a la invertida fuera de la región. Según Carolina España, este saldo positivo “refuerza la contribución de la inversión internacional al crecimiento, la modernización del tejido productivo y la creación de empleo en Andalucía”.

La consejera subrayó además que estos resultados son fruto de “la estabilidad institucional, la mejora del ecosistema económico y empresarial y el impulso a sectores estratégicos de alto valor añadido” promovidos por el Gobierno andaluz, factores que, aseguró, continúan posicionando a Andalucía como un destino atractivo para la inversión internacional.

Las razones, según el Gobierno

