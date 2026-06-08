La feria de empleo de la Xunta en Salvador de Bahía acerca oportunidades laborales a los gallegos del exterior

La Xunta de Galicia celebró en Salvador de Bahía, y tras la de Saõ Paulo, una nueva edición de su feria de empleo en el exterior, orientada a dar a conocer las oportunidades laborales existentes en Galicia y los diferentes programas de apoyo al retorno dirigidos a emigrantes gallegos y sus descendientes.

La feria, organizada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, se enmarca dentro de las acciones que la Xunta desarrolla en distintos países con una importante presencia de descendientes de gallegos. Brasil, donde reside una de las colectividades gallegas más numerosas de América Latina, constituye uno de los principales escenarios de esta política de acercamiento y captación de talento.

Durante la jornada, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó que estas ferias permiten ofrecer información directa sobre las necesidades del mercado laboral gallego, las posibilidades de inserción profesional y los recursos disponibles para quienes decidan retornar. Según explicó, el objetivo es facilitar que los gallegos del exterior y sus descendientes puedan acceder a oportunidades reales de empleo y encontrar apoyo en todas las fases del proceso de regreso.

El responsable autonómico recordó además que Galicia afronta importantes retos demográficos y de relevo generacional en diversos sectores económicos, por lo que el retorno de emigrantes y descendientes constituye una herramienta estratégica para fortalecer el tejido productivo y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

Reuniones con la colectividad gallega

Coincidiendo con la celebración de la feria, González desarrolló una agenda institucional centrada en el contacto directo con las entidades representativas de la emigración gallega en Salvador de Bahía. En este marco mantuvo encuentros con representantes del Galicia Esporte Clube y del Centro Recreativo União do Rio Tea, además de reunirse con miembros del Club Español de Salvador de Bahía. Asimismo, el conselleiro mantuvo un encuentro con el cónsul general de España en la ciudad, Ignacio Pérez.

Durante estas reuniones, González puso en valor el papel que desempeñan estas instituciones en la preservación de la cultura gallega y en el mantenimiento de los vínculos entre Galicia y sus comunidades en el exterior. Destacó que estos centros constituyen auténticos espacios de encuentro para varias generaciones de emigrantes y descendientes, además de ser referentes en la difusión de las tradiciones, la lengua y la identidad gallega en Brasil.

El conselleiro también agradeció la colaboración de la Asociación Hispano-Gallega Cabaleiros de Santiago, una entidad que participa activamente en la organización de estos encuentros y que presta apoyo a la colectividad gallega de la región a través de diferentes iniciativas sociales y culturales. González subrayó que el trabajo desarrollado por estas asociaciones resulta fundamental para mantener viva la presencia gallega en Brasil y para facilitar la integración y atención de quienes forman parte de la diáspora.

La delegación de la Xunta durante su visita a Salvador de Bahía | Galicia Aberta

Un reconocimiento a la emigración gallega

Durante su intervención, el titular de Emprego, Comercio e Emigración recordó la contribución histórica de los emigrantes gallegos al desarrollo de Galicia. Señaló que miles de personas abandonaron su tierra en busca de oportunidades en países como Brasil y que, desde el exterior, contribuyeron con su esfuerzo al progreso económico y social de la comunidad gallega.

Por ello, destacó que la Xunta mantiene un firme compromiso con las entidades de la emigración y con las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los gallegos residentes en el exterior. Hizo especial referencia a la Estrategia Galicia Retorna, una iniciativa dotada con 450 millones de euros y compuesta por más de un centenar de medidas destinadas a facilitar el regreso de más de 30.000 gallegos y descendientes en los próximos años.

Esta estrategia incluye ayudas económicas, programas de orientación laboral, apoyo para la inserción profesional, medidas de acompañamiento administrativo y recursos destinados a favorecer la integración social y familiar de quienes decidan establecerse nuevamente en Galicia.

Entidades con una larga trayectoria

Las entidades visitadas por la delegación gallega representan algunos de los principales referentes de la colectividad gallega en Salvador de Bahía. El Galicia Esporte Clube, fundado en 1933, constituye una de las instituciones más emblemáticas de la emigración gallega en Brasil y mantiene una intensa actividad deportiva y cultural. Actualmente cuenta con varios equipos de fútbol y continúa siendo un símbolo de la presencia gallega en la ciudad.

Por su parte, el Centro Recreativo União do Rio Tea fue creado en 1974 por emigrantes procedentes principalmente de Ponteareas y Ponte Caldelas. A lo largo de las últimas décadas se ha consolidado como un importante punto de encuentro para la comunidad gallega, promoviendo actividades culturales, sociales y recreativas orientadas a preservar las raíces gallegas.

El Club Español de Salvador de Bahía, también conocido como Centro Cultural y Recreativo Hispano-Gallego, posee una trayectoria aún más extensa. Fundado en 1911, se ha convertido en una institución de referencia para la comunidad española del nordeste brasileño y mantiene una destacada presencia de socios de origen gallego.