La Junta destina 1,5 millones a sostener la actividad cultural y social de las comunidades andaluzas en el mundo

La Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria de ayudas dirigidas a comunidades andaluzas en el exterior y sus federaciones correspondientes al ejercicio 2026, con una dotación inicial de 1,5 millones de euros.

La orden, publicada el pasado lunes, 11 de mayo, contempla dos líneas de subvenciones. La línea COAN está destinada a comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, mientras que la línea FEDCO se dirige a federaciones y coordinadoras de estas entidades.

Las ayudas permitirán financiar actividades de promoción cultural vinculadas a la identidad andaluza y a la difusión de la imagen de Andalucía en el exterior, así como acciones de orientación y apoyo a la población emigrante andaluza y gastos corrientes para el mantenimiento de las sedes sociales.

Del total presupuestado, 1.220.000 euros se reservan para la línea COAN y 280.000 euros para FEDCO. Además, la convocatoria prevé la posibilidad de ampliar el crédito en hasta 300.000 euros adicionales si existe disponibilidad presupuestaria.

Podrán optar a estas subvenciones las comunidades andaluzas y las federaciones inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Las actividades subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde la publicación oficial de la convocatoria y toda la tramitación se realizará de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.

La gestión y resolución de las ayudas corresponderá a la Dirección General de Andalucía Global, que dispondrá de un plazo máximo de seis meses para resolver la convocatoria.