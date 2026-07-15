La Junta Electoral estudiará el jueves las peticiones de Vox y CSIF sobre el voto de los emigrantes y la ley de nietos

Un grupo de descendientes presentan las firmas en el Consulado de España en La Habana

La Junta Electoral Central (JEC) abordará este jueves varias peticiones relacionadas con el voto de los españoles residentes en el extranjero y la aplicación de la conocida como ley de nietos, en una sesión en la que examinará iniciativas presentadas por Vox y por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Por un lado, Vox solicita que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) dejen de poder votar por correo y que únicamente puedan ejercer su derecho al sufragio de forma presencial en consulados y embajadas. La formación argumenta que el sistema actual ofrece menos garantías de identificación que el procedimiento establecido para el voto por correo en España.

Además, el partido de Santiago Abascal pide suspender temporalmente la incorporación de nuevos electores al CERA derivada de la concesión de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, al considerar que el proceso carece de suficiente transparencia y control.

En la misma reunión, la JEC analizará una solicitud de CSIF para que se dicten instrucciones claras a los consulados sobre la aplicación de la denominada ley de nietos. El sindicato reclama criterios homogéneos para la concesión de la nacionalidad y la inscripción de los nuevos ciudadanos españoles en el censo electoral.

CSIF cuestiona especialmente la instrucción aprobada en 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 sin necesidad de aportar documentación acreditativa. A juicio del sindicato, esa interpretación no se ajusta al contenido de la ley.

Asimismo, solicita que se establezcan normas precisas para determinar el municipio español de referencia de los nuevos nacionales a efectos de su inscripción en el CERA, evitando diferencias de criterio entre consulados.

Las decisiones que adopte la Junta Electoral podrían afectar al procedimiento de inscripción de nuevos electores en el exterior y al ejercicio del voto de los españoles residentes fuera del país.