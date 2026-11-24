El delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, mantuvo un encuentro en Santiago de Chile con representantes del Lar Gallego para avanzar en la organización del Viaje Cultural Juvenil España 2027, una iniciativa prevista para el próximo mes de febrero que busca acercar a los jóvenes residentes en el exterior a sus raíces y reforzar sus vínculos con Galicia.

La reunión se celebró en el Estadio Español de Las Condes y contó con la participación del presidente del Lar Gallego, Ricardo González; la secretaria de la entidad, Carolina Méndez, y la coordinadora del viaje, Alba de Armendaiz.

Durante el encuentro se abordaron las principales líneas de trabajo para preparar esta experiencia cultural, dirigida a jóvenes de la colectividad gallega en el exterior y concebida como una oportunidad para conocer de cerca la tierra de sus antepasados, profundizar en sus orígenes y mantener viva su vinculación con Galicia.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones orientadas a fortalecer los lazos entre las nuevas generaciones de la emigración y su tierra de origen, favoreciendo el conocimiento de la cultura, la historia y las tradiciones gallegas.