El Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acogerá en de diciembre la proyección de Camila (1984), una de las películas más reconocidas de la directora argentina María Luisa Bemberg. La sesión forma parte de un ciclo organizado por el Consulado General de la República Argentina en Vigo y el Museo de Pontevedra para acercar al público los primeros largometrajes de esta cineasta pionera.

El ciclo reúne las cuatro primeras películas de Bemberg, que se proyectan en orden cronológico durante cuatro sábados, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2026. La iniciativa cuenta, además, con la colaboración del Archivo María Luisa Bemberg y Lita Stantic Producciones.

Camila, coproducción hispano-argentina de 1984, tiene una duración de 105 minutos y está basada en hechos reales. La película reconstruye la historia de Camila O’Gorman, una joven perteneciente a la alta sociedad porteña, y Ladislao Gutiérrez, un sacerdote con quien inicia una relación sentimental. En la Argentina de Juan Manuel de Rosas, ambos deciden escapar juntos, convirtiéndose su historia de amor en un escándalo público.

La película está dirigida por María Luisa Bemberg, quien también firma el guion junto a Beda Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagnaro. El reparto está encabezado por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio.

La directora de cine viendo unas diapositivas | argentina.gob.ar

Una directora pionera del cine argentino

María Luisa Bemberg (Buenos Aires, 1922-1995) fue una figura fundamental en la historia del cine argentino. Guionista y directora, desarrolló su trayectoria en una época en la que la presencia de mujeres detrás de las cámaras todavía era excepcional. Su cine, caracterizado por una mirada crítica y un sutil sentido del humor, contribuyó a ampliar la representación femenina tanto delante como detrás de la cámara.

Su reconocimiento internacional llegó especialmente con Camila, película nominada al Óscar a la mejor película extranjera en 1985 y considerada una de las obras más destacadas de su filmografía.

Con esta programación, el Museo de Pontevedra y el Consulado argentino reivindican la trayectoria de una creadora imprescindible y ofrecen al público la oportunidad de descubrir o revisitar una parte esencial del cine latinoamericano.