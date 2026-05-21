El legado de Jesús Vázquez Gayoso encuentra su hogar definitivo en Galicia

La memoria del exilio republicano gallego suma desde ahora un nuevo espacio de conservación y estudio. El Consello da Cultura Galega custodiará el legado documental de Jesús Vázquez Gayoso, escritor, abogado, político y diplomático republicano que desarrolló buena parte de su vida en el exilio tras la Guerra Civil española.

La cesión fue formalizada este miércoles en Santiago de Compostela por uno de los hijos de Vázquez Gayoso y la presidenta del Consello, Rosario Álvarez, en un acto cargado de simbolismo y memoria histórica celebrado en la biblioteca de la institución. El fondo pasará a integrarse en el Arquivo da Emigración Galega, donde será conservado, estudiado y puesto a disposición de investigadores y ciudadanía.

El archivo reúne una valiosa colección de documentos personales, políticos y culturales que permiten reconstruir la trayectoria de uno de los referentes del republicanismo gallego en América. Entre el material cedido figuran artículos publicados en medios del exilio como España Libre, Veritas o Vieiros, fotografías de actos institucionales y reuniones de círculos republicanos, así como documentos vinculados a la actividad diplomática y cultural desarrollada por Vázquez Gayoso en distintos países latinoamericanos.

Uno de los documentos más destacados es una alocución del Gobierno republicano español en el exilio dedicada por Félix Gordón Ordás a Jesús Vázquez Gayoso y a su esposa, Felisa, reflejo del reconocimiento político y humano que alcanzó durante aquellos años.

Desde el Consello da Cultura Galega explican que el objetivo de esta cesión no es “capitalizar” los documentos, sino garantizar su preservación y continuidad como parte esencial de la memoria de la emigración gallega y del exilio republicano. Rosario Álvarez recordó durante el acto que “la emigración marca profundamente la identidad gallega” y subrayó la importancia de conservar este tipo de archivos para comprender la historia colectiva.

La figura de Jesús Vázquez Gayoso representa además el perfil de una generación marcada por la guerra, la diáspora y el compromiso político. Militante inicialmente del Partido Radical Socialista, participó posteriormente en la fundación de Izquierda Republicana junto a dirigentes como Manuel Azaña o Santiago Casares Quiroga. Durante la Guerra Civil ejerció responsabilidades en el bando republicano y llegó a ser comandante del Cuerpo de Carabineros.

Tras la derrota republicana inició un largo periplo de exilio que le llevó por Francia, Cuba, Panamá, Venezuela y México. En Caracas ejerció como cónsul general del Gobierno republicano y posteriormente como ministro delegado durante las presidencias en el exilio de Emilio Herrera y Claudio Sánchez Albornoz.

Pero su trayectoria fue mucho más allá de la política. Vázquez Gayoso desarrolló también una intensa labor cultural, académica y humanitaria en América Latina. Fue profesor universitario en varios países, impulsó iniciativas educativas como la Escuela Libre de La Habana y colaboró en publicaciones antifranquistas y espacios de pensamiento republicano.

El historiador Emilio Grandío definió a Vázquez Gayoso como “un hombre de múltiples perfiles” y lamentó que figuras como la suya formen parte de una “generación perdida”, marcada por el exilio y por décadas de silencio histórico. En la misma línea, el investigador Xurxo Martínez Crespo reivindicó el valor de la memoria democrática al afirmar que “un país sin memoria es un país sin futuro”.

La cesión contó además con la presencia de cuatro de los cinco hijos del político republicano, así como familiares y allegados llegados desde distintos puntos del mundo para participar en un homenaje íntimo y cargado de emoción a la figura de Jesús Vázquez Gayoso y a toda una generación obligada a reconstruir su vida lejos de casa.