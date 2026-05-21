Bambi encañonado

El cineasta vigués no quería perderse la sesión de control al presidente en el Congreso para saber si Pedro Sánchez disparaba a Bambi. Aunque presuponía el final puso la alarma. "No sé para qué madrugué. Lamentable. El día de la marmota", resumió después de que Rafael Rufián acuñase la frase del día sosteniendo los 85 folios en los que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama razona la imputación del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra: "Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira es una mierda mayor". Estaría por ver el tamaño.

Sánchez abrazó la inocencia de Rodríguez Zapatero y Núñez Feijóo abrió el campo hasta el Consejo de Ministros que firmó el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La petición diaria de adelanto electoral tuvo otra resonancia. Sánchez repitió la intención de seguir hasta 2027, pero lo que era "lawfare" entre las fuerzas del apoyo parlamentario cuando saltó la noticia, "ya no está tan claro" en este caso 85 páginas de auto después.

"Es difícil creer pero también difícil no ver lo que cuenta el auto y las evidencias de un juez que está siendo muy prudente", responde un marmitero socialista de contrastado olfato para intuir seísmos electorales. "Pedro va a tirar aunque la sensación es que se lleva por delante la estructura territorial. De los tres escenarios posibles, yo me la juego a que va a hacer coincidir las generales con las municipales. Podría llevarlas a octubre de 2027 por tiempos judiciales, pero más allá de la lectura miope de si es malo para el PSOE o de cuánto le puede afectar, esto es malo para el país".

"Yo creo a Zapatero y en Zapatero", confesó Gómez Besteiro en un audio a los medios desde la tribuna del desimputado. Alfonso Rueda lo esperaba con preguntas para los líderes de la oposición en la sesión de control al presidente en el Parlamento, pero al no disponer de turno de intervención el socialista viajó de Lugo a A Gudiña para estrenar el horario del Alvia a Madrid. Ana Pontón respondió que "en 40 años de bipartidismo practicando corrupción" el contador del BNG sigue a cero. "Del Bambi de acero de Guerra al Bambi encañonado puede tener mucho tirón en campaña", dice el economista rojo hasta la ceja que llama para cotorrear de Mango. Y asesino, presunto. Tela también.