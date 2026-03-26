La localidad argentina de Lanús acogerá en 2026 un curso de la Escuela de Asturianía

La ciudad argentina de Lanús será en 2026 una de las sedes de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía, una iniciativa del Principado para fortalecer los vínculos culturales con la diáspora. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, durante su visita institucional al país.

El curso se desarrollará en el Centro Asturiano de la localidad, una entidad fundada en 1925 que se ha consolidado como uno de los principales referentes de la colectividad asturiana en Argentina. En el mismo acto, Llamedo hizo entrega al centro del Reconocimiento de Asturianía, una distinción que pone en valor su trayectoria centenaria al servicio de la comunidad.

La vicepresidenta destacó que esta iniciativa permitirá “seguir sembrando asturianía entre las nuevas generaciones”, al tiempo que refuerza el papel de estas entidades en la transmisión de la cultura, la lengua y la identidad asturiana fuera de España.

La jornada tuvo también un marcado carácter institucional. El pleno del Consejo Deliberante de Lanús acordó nombrar a Llamedo visitante ilustre de la ciudad, un reconocimiento que le fue comunicado por su presidente, Nicolás Russo, durante una recepción oficial.

En ese encuentro, Russo —también presidente del Club Atlético Lanús— hizo entrega a la vicepresidenta de una camiseta del futbolista Carlos Izquierdoz, ex capitán del Real Sporting de Gijón, en un gesto simbólico de unión entre Asturias y la ciudad bonaerense.

La visita incluyó además reuniones con autoridades educativas y culturales, así como encuentros con empresarios del sector gastronómico y turístico, en una agenda orientada a estrechar la colaboración y compartir experiencias en torno a la promoción cultural y la actividad económica.

Gimena Llamedo mantiene un encuentro con la escritora y poeta de origen asturiano María del Pilar Corripio. | Gobierno de Asturias

Llamedo también mantuvo un emotivo encuentro con emigrantes asturianos residentes en la zona, entre ellos la escritora María del Pilar Corripio, en un acto que puso en valor el papel de la comunidad en la preservación de las raíces.

La jornada concluyó con una celebración de la asturianía en la que el municipio rindió homenaje a negocios históricos de origen asturiano, reflejo de la huella de la emigración en la vida social y económica de la ciudad, y recordó a los asturianos desaparecidos durante la dictadura argentina.

Esta parada en Lanús forma parte del viaje institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar la relación con las comunidades asturianas en el exterior y seguir apoyando a quienes mantienen viva su identidad a miles de kilómetros de su tierra de origen.