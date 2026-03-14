Luar na Lubre celebra cuatro décadas de música en Buenos Aires, junto a la colectividad

El grupo gallego Luar na Lubre ofreció un concierto en Buenos Aires dentro de la gira internacional con la que la formación está celebrando sus 40 años de trayectoria musical, en un encuentro que reunió a numerosos miembros de la colectividad gallega y española residentes en la capital argentina.

La sala se abarrotó para recibir a la banda gallega | Galicia Aberta

La actuación formó parte de las actividades culturales que mantienen vivo el vínculo entre Galicia y su comunidad en el exterior, especialmente en Argentina, uno de los países con mayor presencia histórica de emigración gallega. El público asistente pudo disfrutar de un repertorio que recorrió algunos de los temas más representativos de la banda, una de las formaciones más reconocidas de la música folk gallega.

Las autoridades españolas durante el concierto | Galicia Aberta

El concierto contó además con la presencia institucional del secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, y del delegado del Gobierno gallego en Argentina, Alejandro López Dobarro.

Durante el recital, Miranda destacó el valor de este tipo de iniciativas culturales y señaló que “la cultura y la música gallega siguen siendo uno de los lazos más fuertes que unen a Galicia con su diáspora”, poniendo de manifiesto el papel de la música para mantener viva la identidad gallega entre las comunidades del exterior y acercarla también a las nuevas generaciones de descendientes.