"Lucero de los abriles" abre en Montevideo un espacio para hablar de memoria, tiempo y vínculos familiares

EXPOSICIÓN

La muestra, inaugurada en el Centro Cultural de España, combina fotografía, sonido e instalación y recupera una historia compartida entre un padre y su hija a través de la antotipia

Presentación de la exposición
Presentación de la exposición | Centro Español de Montevideo

El Centro Cultural de España en Montevideo acoge hasta el próximo 3 de octubre Lucero de los abriles, una exposición que propone un recorrido íntimo por la memoria, el paso del tiempo y los vínculos familiares a través de la fotografía, el sonido y la instalación.

La muestra nace de una historia compartida entre Fede y su hija Juliana y toma como punto de partida una canción de cuna para construir una experiencia artística centrada en los recuerdos y en la forma en que estos permanecen vinculados a las imágenes.

Uno de los elementos principales de la exposición es la antotipia, un antiguo proceso fotográfico que emplea pigmentos naturales obtenidos de plantas y flores para crear las imágenes. La técnica aporta a las obras una dimensión especialmente ligada al paso del tiempo y a la conservación de la memoria.

Paneles informativos del Lucero de los abriles
Paneles informativos del Lucero de los abriles | Centro Español de Montevideo

Un laboratorio para experimentar con la fotografía

"Lucero de los abriles" no se limita a mostrar las obras terminadas. La propuesta incorpora también un laboratorio abierto al público, en el que los visitantes pueden acercarse a la técnica de la antotipia y conocer de primera mano el proceso de creación y revelado de las imágenes.

De este modo, la exposición convierte el espacio cultural en un lugar de participación y experimentación, permitiendo descubrir cómo los elementos naturales pueden transformarse en imágenes capaces de conservar recuerdos.

La propuesta busca así establecer un diálogo entre fotografía, sonido, naturaleza y memoria, tomando como hilo conductor una relación familiar y una experiencia personal que se transforma en una creación artística.

La exposición puede visitarse hasta el 3 de octubre, con entrada libre, en el Centro Cultural de España en Montevideo.

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