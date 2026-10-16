Milagros Tolón visita el Instituto Gallego Hispano Argentino Santiago Apóstol de Buenos Aires: "Nos unen profundos lazos"

La ministra española de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, visitaba el pasado jueves el Instituto Gallego Hispano Argentino Santiago Apóstol de Buenos Aires, una institución educativa estrechamente vinculada a la comunidad gallega en Argentina que trabaja para mantener vivas las raíces, la lengua y las tradiciones de Galicia entre las nuevas generaciones.

Durante su visita oficial a la capital argentina, Tolón ha recorrido las instalaciones del centro, que imparte Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato y cuenta con más de 500 alumnos. Fundado en 1998, el instituto se incorporó en 2025 a la Red de Centros de Convenio de la Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. "Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, tan lejos de España y, al mismo tiempo, tan cerca", ha manifestado la ministra, quien ha agradecido a Argentina la acogida brindada a miles de gallegos y gallegas durante buena parte del siglo XX. "Nos unen profundos lazos desde entonces", ha afirmado.

Tolón ha recordado que muchas familias emigraron a Argentina en busca de mejores oportunidades y encontraron un lugar donde empezar de nuevo, sin perder el vínculo con su tierra de origen. Según ha señalado, el deseo de transmitir a sus hijos y nietos la historia, la lengua y las tradiciones gallegas fue el germen del instituto.

Por sus aulas han pasado miles de niños y niñas que han crecido en contacto con las culturas argentina, gallega y española. El centro incorpora a su programa educativo contenidos del sistema español, especialmente en Lengua Española y Literatura y Geografía e Historia de España, siguiendo las orientaciones curriculares establecidas por el Ministerio de Educación.

La ministra con algunos de los niños del centro | Ministerio de Educación y Formación Profesional

La ministra ha agradecido la labor del profesorado en la transmisión de ese legado cultural y se ha dirigido también al alumnado y a las familias para destacar que la identidad no tiene por qué limitarse a una sola cultura. "No tenéis que elegir entre una cultura y otra. Podéis sentir las tres como vuestras", ha expresado.

Una red educativa con presencia en Iberoamérica

El Instituto Santiago Apóstol forma parte de una red de quince entidades educativas de convenio en Iberoamérica que reciben apoyo del Ministerio para acceder a recursos educativos, intercambiar conocimientos y favorecer la formación de sus docentes.

Además de su labor en la promoción cultural, la institución impulsa iniciativas de innovación educativa relacionadas con la transformación metodológica y digital. Aunque cuenta con titularidad extranjera y autonomía de gobierno, organización y financiación, los alumnos que cumplen los requisitos pueden obtener, junto a la titulación nacional, los títulos españoles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La candidatura del centro fue evaluada por el Comité de Evaluación y Seguimiento de Centros de Convenio, que emitió un informe favorable para su incorporación a la red y se encarga de supervisar su evolución.

Visita al Centro Galicia de la ministra Tolón | Ministerio de Educación

La titularidad del instituto corresponde a la Fundación Galicia-América. Su presidente en Argentina y representante legal, Arturo Pérez, recibió a la ministra junto al presidente del Centro Galicia, José María Vila. En el recorrido también participaron la ministra consejera de la Embajada de España en Buenos Aires, Pilar Terrén; el consejero de Educación, Formación Profesional y Deportes, Roberto Taboada, y el director del instituto, Carlos Rodríguez Brandeiro.

Los responsables del centro agradecieron la visita de Tolón y destacaron que se trata de la primera ocasión en que una ministra española acude a sus instalaciones.

La agenda de la ministra incluyó también una visita al Centro Galicia, entidad de carácter cultural, social y deportivo situada junto al instituto, que constituye otro de los espacios de referencia de la comunidad gallega en Buenos Aires.