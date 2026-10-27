Moreno reivindica en Barcelona la "fraternidad" cultural e histórica entre Andalucía y Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagonizó un acto institucional en Barcelona al reunirse con la junta directiva de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), un encuentro que sirvió para reivindicar los lazos históricos y humanos que unen a ambas comunidades autónomas. Durante el evento, el mandatario andaluz pronunció un discurso centrado en el reconocimiento, la memoria histórica del movimiento migratorio y el valor de la diversidad cultural.

Para Moreno, esta cita tuvo además un componente emocional muy íntimo, ya que recordó su propia condición de barcelonés de nacimiento. Este trasfondo personal dotó a su intervención de una sensibilidad especial hacia el fenómeno de la emigración, describiendo la experiencia compartida por tantas familias que tuvieron que dejar su tierra natal en busca de oportunidades pero que jamás rompieron los vínculos afectivos con sus orígenes.

Un puente humano forjado por la emigración

El eje vertebrador de la intervención de Juanma Moreno fue el reconocimiento del peso demográfico y social de los andaluces en Cataluña. El presidente recordó que en las décadas pasadas, cerca de un millón de andaluces se trasladaron a territorio catalán, un flujo migratorio que transformó la realidad de ambas regiones.

En la actualidad, esta herencia sigue sumamente viva: medio millón de andaluces residen en Cataluña, a los que se suman incontables catalanes de origen andaluz de segunda y tercera generación. Moreno recalcó que esta presencia no representa una división, sino todo lo contrario: constituye un factor que aporta enorme riqueza y diversidad, logrando que Cataluña sea una comunidad autónoma más grande y plural.

Uno de los momentos centrales del encuentro con la directiva presidida por Daniel Salinero fue el agradecimiento directo a las agrupaciones locales. El líder del Ejecutivo andaluz ensalzó el papel altruista y generoso de la Fecac, subrayando la constancia necesaria para organizar acontecimientos de gran envergadura social y económica como la tradicional Feria de Abril de Catalunya o la romería del Rocío.

Moreno puso en valor el esfuerzo diario de estas entidades que actúan como embajadoras culturales. Su actividad permanente permite mantener latentes las esencias, las tradiciones musicales y el folklore a cientos de kilómetros de distancia, transmitiendo ese orgullo de pertenencia a las nuevas generaciones nacidas ya en suelo catalán.

El futuro de una alianza periférica y mediterránea

Más allá del lógico componente nostálgico, la reunión sirvió para proyectar una agenda de colaboración estrecha hacia el futuro. Moreno insistió en que ambas autonomías comparten una posición periférica relevante dentro del mapa nacional y una mirada común volcada al mar Mediterráneo, lo que multiplica sus puntos de encuentro en el plano institucional.

El presidente andaluz concluyó haciendo un llamamiento a los representantes civiles para continuar estrechando estos lazos de hermandad. A través de las redes sociales oficiales, insistió en que la fraternidad cultural construida entre Andalucía y Cataluña es un capital social valiosísimo que todas las administraciones públicas y colectivos sociales tienen la responsabilidad compartida de seguir protegiendo y potenciando.