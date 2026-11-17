Acreditada la cifra final de nacionalizados por la ley de nietos que no podrán votar el 29N
VOTO EXTERIOR
Iustitia Europa cuestiona las cifras y exige conocer "la situación censal individualizada" de las personas cuyo derecho a voto se encuentra en suspenso
Un total de 113.326 personas que obtuvieron su pasaporte español con arreglo a la denominada ley de nietos, pero sin acreditar debidamente su condición de descendientes de exiliados, no podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Es el dato que el Instituto Nacional de Estadística ha remitido al Tribunal Supremo, que, según afirma, ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central para depurar el censo exterior.
Así, apunta que el listado nominal elaborado por el ministerio de Exteriores contabilizaba 163.355 personas que habían obtenido la nacionalidad española a través de esa normativa, pero que un total de 901 habían acreditado correctamente su vínculo familiar con el exilio y otras 9.707 son menores de edad o naturalizados en fecha posterior al cierre del censo electoral. Además, casi 36.000 personas incluidas en esa relación no se habían inscrito en el censo electoral, y las comprobaciones posteriores retiraron del cómputo otras casi 3.500 personas.
Así pues, según el informe de la Abogacía del Estado que ha consultado Europa Press, la cifra final de los electores afectados por la suspensión decidida por el Supremo es de 113.326 personas.
Iustitia Europa cuestiona el cálculo
Una vez conocidos estos datos, el partido Iustitia Europa ha puesto en cuestión los métodos de cálculo y ha requerido conocer "la situación censal individualizada" de los excluidos del listado.
De hecho, la formación, que está personada en el proceso, ha avanzado que pedirá al Supremo que el INE aclare estos registros y que se acredite el procedimiento de exclusión de los votos suspendidos, a fin de verificar "el cumplimiento íntegro" del mandato del alto tribunal.
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