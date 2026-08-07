Naturales de Galicia celebra el dia de la Patria gallega venerando al Apóstol Santiago

La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, considerada la primera entidad gallega fundada fuera de Galicia, celebró un año más el Día de la Patria Gallega con una jornada dedicada a la tradición y a la veneración del Apóstol Santiago, patrón de España.

La celebración tuvo como acto central la tradicional homilía en la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, oficiada por el padre Juan Ríos Dorta, en un encuentro que reunió a miembros de la entidad, asociados y vecinos de la barriada de Centro Habana.

Tras finalizar la misa, el grupo Airiños da Terra puso el toque cultural a la jornada con una actuación de danzas gallegas, entre ellas la conocida jota de los Picatos. La coreografía y la dirección de la actuación estuvieron a cargo de Lia Delgado y Hernández y Arelys Valdés Argudiñ.

En la celebración participaron también integrantes de la directiva de Naturales de Galicia, entre ellos Mirta Martín Riverí, Josefina Isabel López García, Omar Montesino Barros y Sofía Rolan Núñez, quienes compartieron la jornada con los asociados y los fieles de la comunidad.

Devoción al Apóstol Santiago

La celebración estuvo marcada por la veneración al Apóstol Santiago, figura central de la tradición jacobea y patrón de España. Santiago, hijo de Zebedeo y María Salomé y hermano del apóstol Juan, formó parte del grupo de discípulos más cercanos a Jesús.

La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia mantiene así una tradición que combina la dimensión religiosa con la preservación de las raíces y expresiones culturales gallegas en Cuba.

Fundada en 1871, Naturales de Galicia ha desarrollado durante más de siglo y medio una importante labor de apoyo y encuentro de la comunidad gallega en la isla, convirtiéndose en una de las instituciones históricas de la emigración gallega.

Un año más, la entidad celebró con entusiasmo el Día de la Patria Gallega, manteniendo viva una tradición que permite a sus asociados y a las nuevas generaciones de descendientes de gallegos reencontrarse con sus raíces y estrechar los vínculos culturales entre Galicia y Cuba.