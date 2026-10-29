Navarra acogió la 37ª Semana Cultural de las Casas Regionales con Castilla y León como anfitriona

La Federación de Casas Regionales de Navarra celebró la pasada semana su 37ª Semana Cultural, una cita que reunió a representantes de las distintas comunidades con presencia en la Comunidad Foral y que tuvo este año a Castilla y León como casa regional anfitriona.

Con motivo de esta celebración, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, recibió en el Palacio de Navarra a una delegación encabezada por Jorge Herrera González, jefe del Servicio de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, y Jaime Valdeolmillos, presidente de la Federación de Casas Regionales en Navarra y de la Casa Regional de Castilla y León.

El encuentro tuvo lugar en el Salón del Trono y contó con la participación de representantes de las casas de Aragón, Cantabria, Lar Gallego, Hogar Extremeño, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Durante su intervención, Ollo destacó “el color, el ritmo y la alegría que llenan cada mes de octubre las calles y plazas de la capital de Navarra con la celebración de esta Semana Cultural”. También se refirió a la riqueza que aporta a la sociedad navarra la contribución social y cultural de las personas que forman parte de estas asociaciones.

Ana Ollo con los representantes de Castilla y León | INAKI PORTO

La vicepresidenta felicitó a los organizadores por alcanzar la 37ª edición y reconoció el trabajo que las distintas casas regionales desarrollan a lo largo del año. Tras la recepción institucional, los asistentes disfrutaron de una exhibición de bailes tradicionales en la avenida de Carlos III.

Una semana de actividades y encuentros

La programación comenzó en el Salón Pinaquy de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con la recepción de autoridades y grupos, el desfile de banderas y el pregón inaugural, a cargo de la Casa de Castilla y León. El acto contó con la presencia de Roberto Díez, alcalde de la localidad vallisoletana de Peñafiel, y con la imposición de bandas a representantes de las distintas casas regionales.

El jueves 22 se celebró la primera entrega de los Premios Caja Rural en Cámara Navarra, mientras que el viernes 23 tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento de Pamplona y una actuación del Grupo Viejo Castillo en el Civivox Pompelo.El sábado 24, los grupos de las casas regionales desfilaron hasta el paseo de Sarasate. Posteriormente, participaron en una misa en la iglesia de San Nicolás y en una ofrenda floral a la Virgen del Pilar, antes de continuar su recorrido hasta el Palacio de Navarra.

Actuacion de uno de los grupos durante la presentación | INAKI PORTO

La programación concluyó el domingo 25 de octubre con una excursión a Tierra Estella, poniendo fin a una semana dedicada a la convivencia, la difusión de las tradiciones y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades representadas en Navarra.