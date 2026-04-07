Nicolás González Casares, desde el Parlamento Europeo a Buenos Aires

La agenda del eurodiputado González Casares (PSOE) en Buenos Aires fue muy ajustada. Comenzó visitando el Centro Lalín, Agolada y Silleda, quien representa a su comarca natal. Resaltó además el papel que en el regreso a la democracia argentina cumplió esta institución, que albergó, con generosidad y valentía - en esos tiempos de dictadura- a quien fuera el primer presidente de la recuperación democrática.

Se trata de Don Raúl Alfonsín, hijo predilecto de Lalín, ciudad que visitó cumpliendo su promesa de agradecer porque en su centro se le hubiese permitido a él y a sus partidarios las reuniones, por entonces vedadas.

Fue cordialmente recibido por el presidente de dicha institución, Don José González Costa, miembros de la comisión directiva y representantes de Chascomús, ciudad hermanada con Lalín, por ser la cuna del ex presidente.

Con el Presidente del Centro Lalín, Agolada y Silleda D. José González Costa y el Secretario Fernando López Pereyra | Patricia Ortiz

Los temas de su agenda fueron tratados para establecer una comunicación clara acerca de las cuestiones que lo traen a Buenos Aires y de la situación de la colectividad gallega en general .

En la misma tarde, concurrió al Centro Betanzos donde lo aguardaba una nutrida concurrencia. Después de las palabras de apertura de Beatriz Lagoa, presidenta de la institución , el invitado fue presentado por Oscar González, presidente de la gestora del PSOE en Argentina. Asistió también el diputado Sotomayor ( Parnasur).

Si bien el tema principal fue la relación entre la UE y el Mercosur , la política española no estuvo ausente. Al concluir el coloquio tuvo un encuentro con la comisión gestora y varios afiliados. En ese espacio González Casares se refirió a la tensión que se percibía en estos tiempos por actitudes de “hostigamiento” hacia su partido y el gobierno, por parte de la oposición.

En Centro Betanzos con Beatriz Lagoa, su presidenta y Oscar González ( Psoe en Argentina) y Verónica Torres Bugallo ( CD) | Celia Otero

Aunque su agenda continuaba plena de actividades el diputado se hizo un espacio para la Región Internacional, "Mi viaje, expresó en una cordial y breve entrevista , está encuadrado en la misión parlamentaria. Pero además es una oportunidad para visitar a esta Galicia que está más allá de los límites territoriales. Ha sido un gusto poder visitar el Centro Lalín, conocer a personalidades del partido radical, encontrarme con su directiva e iniciar la posibilidad de que se realice una réplica de la placa de los desaparecidos de nuestra comarca ( que existe en Buenos Aires) y que es deseo de todos que esté en nuestra ciudad. En pro de ese objetivo he de trabajar, sin duda", afirmó

González Casares también se refirió a la dimensión estratégica del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que trasciende el ámbito estrictamente económico. “Quiero destacar que la importancia de estrechar lazos entre países de igual o similar lengua —como Brasil—, culturas muy semejantes y de raíz común, es fundamental. En esto, el acuerdo Europeo-Mercosur es más que una cuestión puramente arancelaria, ya que la economía excede las meras tarifas aduaneras. Es cultura, conocimiento, formas de trabajo, educación, tecnologías y aún aspectos que no solemos valorar a primera vista”, señaló.

En la misma línea, defendió el potencial del acuerdo para reforzar relaciones a ambos lados del Atlántico: “Considero que este acuerdo, en el que se viene trabajando hace muchos años y que está en vigencia, aunque haya cuestiones jurídicas a finiquitar, es una oportunidad para ambos lados del océano. Además de las cuestiones comerciales, se estrecharán vínculos y se fortalecerán las relaciones humanas”.

Asimismo, se refirió a las preocupaciones planteadas por algunos sectores sensibles, especialmente en el agrario: “Los aspectos que en algunos grupos, no todo el colectivo rural sino algunos, han dado lugar a reclamaciones que podrán observarse de forma específica. Desde el Gobierno siempre se han atendido los casos particulares. Por otra parte, el caso de la carne son cuotas de ingreso muy bajas —el 1,5% del total—; en contrapartida, la soja, que es el alimento de terneros y ganado porcino, entrará en cantidad desde esta región y favorecerá a los productores en el precio de sus insumos”.Sin duda Don Nicolás González conoce al dedillo el tema y los vericuetos que, como toda cuestión de intereses grupales, debe atravesar para ser un beneficio en lo general.

Firmando en el libro de honor en el Colegio Santiago Apóstol | Celia Otero

El tiempo del diputado- gentilmente dedicado a la entrevista- tocaba a su fin, lo esperaba la recepción del presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación – “es menester que los congresales de argentina conozcan detalles y debates de un acuerdo que involucra al país”, y añadió “en estos tiempos de geopolítica de polarización , en que Estados Unidos se cierra o pone barreras arancelarias extravagantes, Europa debe continuar su camino hacia el progreso y esa senda es la de estándares ambientales de calidad, y la de condiciones laborales dignas, entonces debe verse como un tiempo de oportunidades , no con temor sino con expectativa”.

Por la mañana del martes 31, visitó el Colegio Santiago Apóstol y el Centro Galicia de Buenos Aires. Con estas dos instituciones icónicas de la galleguidad en Buenos Aires, concluía su visita. El panorama, en muy pocos días ha sido intenso pero abarcativo y esclarecedor.

Al despedirnos manifestó la emoción que le había producido comprobar la cantidad de gallegos y gallegas que habitaban esta región y. con cuánto amor recordaban o volvían con frecuencia su tierra y… expresó: “me llevo el impacto de comprobar cuánta cultura e historia están aquí….”