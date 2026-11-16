El nuevo Reglamento de la Ciudadanía Española en el exterior incorpora mejoras en derechos y protección, según el CGCEE

Miembros del Pleno del CGCEE durante su última reunión en Madrid con la ministra Elma Saiz

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) celebra la aprobación y publicación del nuevo Reglamento de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, una norma que actualiza, casi dos décadas después, el marco de derechos, participación y protección de los españoles residentes fuera del país.

Publicado el 9 de noviembre, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Reglamento introduce mejoras en ámbitos fundamentales para la ciudadanía en el exterior, como la representación institucional, las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, la protección frente a la violencia de género, el movimiento asociativo y las políticas de retorno.

Para el CGCEE, uno de los principales avances es que el nuevo texto incorpora diversas propuestas que el Consejo trasladó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante su elaboración. Las reivindicaciones planteadas buscaban adaptar una regulación que había quedado desfasada ante los cambios sociales, demográficos y administrativos experimentados por la ciudadanía española en el exterior.

Más representación y participación institucional

Uno de los cambios más destacados afecta a los mecanismos de representación. El Reglamento actualiza la regulación del CGCEE y de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) y amplía de 43 a 51 el número máximo de miembros electos del Consejo General.

También incorpora disposiciones sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente, la delegación de voto y otros mecanismos que pretenden facilitar la actividad del organismo entre sus reuniones plenarias.

Estas modificaciones buscan reforzar la participación institucional y mejorar la representación de los españoles residentes en distintos países.

Más facilidades para las asociaciones españolas en el exterior

El movimiento asociativo es otro de los ámbitos que recoge cambios relevantes. Entre las propuestas del CGCEE incorporadas al texto figura la flexibilización de los requisitos para inscribir asociaciones en el Censo de Asociaciones y Centros de Españoles en el Exterior (CACE).

Esta medida puede facilitar el reconocimiento y la actividad de las entidades que mantienen vivos los vínculos culturales, sociales y comunitarios de España fuera de sus fronteras.

Asimismo, durante la tramitación se atendió la petición del Consejo de eliminar la previsión relativa al pago de determinadas prestaciones en moneda local, evitando posibles dificultades para las personas beneficiarias.

Refuerzo de la protección social y sanitaria

El nuevo Reglamento también actualiza las prestaciones económicas por razón de necesidad y la asistencia sanitaria, dos cuestiones esenciales para garantizar la protección de los españoles que residen fuera del territorio nacional.

Especial relevancia adquiere el refuerzo de la atención a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior y a sus descendientes, una reivindicación específica del CGCEE para mejorar la respuesta institucional ante estas situaciones, independientemente del país de residencia.

Una administración más accesible desde el extranjero

Otro de los objetivos del Reglamento es mejorar la relación de los ciudadanos residentes en el exterior con las administraciones públicas.

Para ello, incorpora avances en materia de información, coordinación entre administraciones y administración electrónica. Se trata de facilitar el acceso a los servicios públicos y reducir las dificultades que afrontan quienes deben realizar gestiones con organismos españoles desde otros países.

La actualización de estos mecanismos resulta especialmente importante para una ciudadanía que, en muchas ocasiones, necesita relacionarse con distintas administraciones sin encontrarse físicamente en España.

Nuevos instrumentos para facilitar el retorno a España

Las políticas de retorno constituyen otro de los grandes ejes de la nueva regulación. El Reglamento reconoce y regula la condición de persona española retornada y contempla la creación del correspondiente certificado, además de desarrollar las funciones de la Oficina Española del Retorno.

El marco incluye medidas de información y asesoramiento, empleo, emprendimiento, educación y formación, con el propósito de facilitar tanto el regreso como la integración social y laboral de quienes deciden volver a España.

El CGCEE pide recursos para hacer efectivos los cambios

Aunque el CGCEE valora positivamente la aprobación del Reglamento y la incorporación de varias de sus propuestas, el CGCEE advierte de que su publicación debe ser el comienzo de una nueva etapa, no el final del proceso.

El Consejo considera fundamental que el desarrollo y la aplicación de las medidas se realicen con agilidad y cuenten con los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para garantizar su efectividad.

La nueva regulación actualiza así el marco de atención a los españoles en el exterior y abre la puerta a mejorar su participación, protección y relación con las instituciones españolas. El reto ahora será trasladar estos avances a la realidad cotidiana de la ciudadanía, con independencia del país en el que resida.