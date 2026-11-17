El XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, celebrado en Río de Janeiro (Brasil), ha renovado su Comisión Delegada, el órgano de representación de las comunidades gallegas del exterior que colabora con la Administración autonómica en la defensa de sus intereses.

La nueva composición reúne a entidades de España, Europa, África, Asia, América y Oceanía, distribuidas en tres áreas geográficas. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó la importancia de la aportación de todos los centros gallegos en esta nueva etapa y de su colaboración con la Xunta para trabajar a favor de la ciudadanía gallega residente en el exterior.

En España, la representación estará integrada por la Asociación Casa de Galicia de Barcelona e provincia, en Cataluña; la Asociación Centro Gallego en Álava, en el País Vasco; el Centro Galego de Castelló «O Aturuxo», en la Comunidad Valenciana; el Lar Gallego de Sevilla, en Andalucía; y el Centro Galego en Burgos, en Castilla y León.

Por su parte, en Europa, África y Asia contará con el Centro Cultural Gallego de Cuxhaven e.V., de Alemania; el Centro Gallego de Marsella, de Francia; Xuventude de Galicia - Centro Galego de Lisboa, de Portugal; y dos entidades de Suiza, la Asociación «As Xeitosiñas» Grupo de Baile A Banda de Gaitas de Zürich y la Sociedade Galega Sementeira.

Finalmente, en América y Oceanía estarán representadas Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela a través del Centro Gallego de La Plata, la Asociación Cultural Hispano-Gallega Caballeros de Santiago, la Sociedad Cultural Rosalía de Castro, el Centro Social, Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor y el Centro Gallego de Maracaibo, respectivamente.

A estas entidades se suma la Hermandad Gallega de Venezuela, que participa como miembro nato y cuenta, por tanto, con presencia permanente en la Comisión Delegada.

Con esta renovación, las comunidades gallegas del exterior inician una nueva etapa de representación e interlocución con la Xunta de Galicia. La Comisión Delegada tendrá un papel fundamental en la coordinación de las entidades y en el traslado de las necesidades e inquietudes de la diáspora gallega a la Administración autonómica.