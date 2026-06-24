Nuria Martínez recibe a la delegación de los Centros Valencianos en el Exterior con motivo de les Fogueres de Sant Joan

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, recibió en la delegación del Consell en Alicante a representantes de los Centros Valencianos en el Exterior, procedentes desde París, Navarra y Zaragoza, con motivo de la celebración de les Fogueres de Sant Joan.

Durante el encuentro institucional, la consellera agradeció el desplazamiento de la delegación a la Comunitat Valenciana para participar en estas fiestas y subrayó la importancia de “acortar distancias con los valencianos y valencianas en el exterior, garantizando que mantengan el vínculo con sus raíces y se sientan plenamente integrados en las grandes celebraciones del territorio”.

Martínez destacó asimismo el papel de los CEVEX como “embajadores de la historia, la lengua y las tradiciones valencianas”, una labor que, según señaló, contribuye a mantener vivo el sentimiento de identidad valenciana más allá de las fronteras.

Los Centros Valencianos del Exterior fueron recibios en la Generalitat | Govern de la Comunidad Valenciana

En la recepción también participaron la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega.

Participación en las fiestas

Durante su estancia en Alicante, la delegación de los CEVEX ha realizado un recorrido por algunos de los principales monumentos de las Hogueras, con visitas a la Foguera Port d’Alacant, Séneca-Autobusos, Ruperto Chapí y Santa María, finalizando en el monumento municipal.

Está previsto que, además, participen además en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, uno de los actos más destacados y emotivos de les Fogueres, en el que desfilarán con indumentaria tradicional como muestra de respeto y vinculación con las costumbres alicantinas.