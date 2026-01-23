Así es la Oficina Económica de Madrid que ofrece asesoramiento empresarial en la Casa de Galicia

Galicia cuente desde hace más de un año de la Oficina Económica en Madrid, un nuevo punto de atención destinado a acompañar a las empresas gallegas con actividad en la capital y a atraer nuevas inversiones hacia la comunidad autónoma.

La Oficina Económica de Galicia en Madrid presta asesoramiento directo y personalizado a empresas y emprendedores, centralizando en un único canal los recursos y servicios de distintas consellerías y organismos autonómicos. Su objetivo es simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y ofrecer orientación continua tanto a proyectos en fase inicial como a iniciativas en proceso de expansión, internacionalización o consolidación.

Este servicio se enmarca en la Oficina Económica de Galicia, puesta en marcha en 2024 como herramienta determinante para mejorar la atención al empresariado y apoyar la iniciativa privada. Desde su creación, la Oficina ha apostado por un modelo de acompañamiento integral, adaptado a las necesidades reales de cada proyecto empresarial.

La sede de Madrid, ubicada en la Casa de Galicia, permitirá además dar mayor visibilidad al potencial económico de la comunidad en uno de los principales centros de decisión económica del país. Galicia se presenta así como un destino atractivo para la inversión, respaldado por un contexto de estabilidad institucional, una evolución económica favorable y datos positivos en ámbitos como el empleo y las exportaciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró la primera sede de la Oficina Económica de Galicia que abre fuera de la comunidad autónoma.Durante la presentación de este nuevo servicio, estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Rueda consideró que su apertura ·contribuirá a la expansión económica y comercial de la comunidad", dado el importante número de empresas de origen gallego que trabajan en Madrid y el dinamismo de los agentes económicos de la ciudad.