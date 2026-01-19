La UNED de Pontevedra analiza la emigración gallega al interior peninsular y a Europa entre 1945 y 1975
La UNED de Pontevedra ofrecerá entre el 27 de enero y el 21 de abril de 2026 el curso La emigración gallega al interior peninsular y a Europa (1945-1975). De la autarquía al plan de estabilización, una propuesta formativa que abordará uno de los procesos sociales y económicos más determinantes de la historia contemporánea de Galicia.
El curso, con 20 horas lectivas, podrá seguirse de manera presencial o en modalidad online, tanto en directo como en diferido, y se desarrollará los martes en horario de 18.00 a 20.00 horas. Está dirigido al público en general, así como a estudiantes, docentes y personas interesadas en los movimientos migratorios y su impacto en la sociedad gallega y española.
A lo largo de diez sesiones, el programa recorrerá las migraciones interiores durante el franquismo, la represión en la posguerra, el papel del Sindicato Vertical y la autarquía, el desarrollismo del Plan de Estabilización de 1959 y la emigración exterior hacia Europa occidental. También se analizarán los principales destinos de la emigración gallega —Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias y países como Alemania, Francia, Suiza o Bélgica—, las condiciones de vida de los emigrantes, la creación de centros gallegos y los procesos de integración.
El curso dedicará además varias sesiones a las consecuencias demográficas, económicas, sociales y culturales de la emigración, al impacto de la crisis del petróleo de 1973 y al fenómeno del retorno, así como a los nuevos roles de la emigración gallega y las llamadas “historias de ida y vuelta”.
La actividad está coordinada por Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, y será impartida por José María Leal Bóveda, doctor por la USC e investigador especializado en migraciones y patrimonio cultural. Está prevista también una salida didáctica, pendiente de concretar según disponibilidad
